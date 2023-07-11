PTT Aktifbank ile uzun zamandır ortaklığı çerçevesinde bir çok ek ödeme sunuyor. Gerek emekli, gerekse de çalışan herkesin faydalanacağı bu ek ödemeleri se NKolay kampanyası olarak biliniyor. Sadece PTT mobil uygulamasını indiren vatandaşa 30.000 TL kolay kredi desteği sağlanıyor. Online bankacılık olma yolunda emin adımlarla ilerleyen PTT, AktifBank anlaşması ile ihtiyaç kredisi imkanını isteyen vatandaşa sunuyor.

PTT'nin son düzenlediği kampanya kapsamından ise maaşını taşıyan emekli faydalanabiliyor. PTT emeklilere sadece maaş taşıma şartına, kefil istemeden ek ödeme imkanı sağlamaktadır. Maaşını PTT'ye taşıyan emekli, hem kolay kredi imkanından faydalanacak hem de emekli promosyonu almaya hak kazanacaktır. PTT emekli promosyonu ise 3.500 TL'ye kadar emekli maaşına göre sağlanmaktadır.

Acil nakit ihtiyacı olan emekliye PTT'den son dakika müjdesi verildi. SSK, BAĞ-KUR ve emekli sandığı fark etmeksizin emekli bireye maaş taşıma karşısılığında anında destek verilecektir. Kredi puanına bakılmaksızın maaşının kefil gösterilemsi sayesinde sunduğu yeni kredi paketinde 30.000 TL'ye kadar ödeme yapılmaktadır. Emekli maaşının açlık sınırın altında kaldığı ve emekliyi zora soktuğu geçim darlığının yaşandığı günümüzde emekli gerek ihtiyaçlarını karşılamak gerekse de mevcut borçlarını kapatmak adına uygun ödemeleri kredilere yöneliyor.

PTT Emekli Kredisi Veriyor

PTT ile Aktifbank ortaklığında emekli için düzenlenen kampanya kapsamında 30.000 TL ek ödeme, düüşük faiz imkanları ile sunulurken, daha yüksek meblağda kredi çekmek isteyen emekliye normal ihtiyaç kredisi faizleri işliyor. Kredi puanı önemli olmasa da faiz oranlarının belirlenmesinde önemli rol oynuyor. Nakit ihtiyaçlarını hemen karşılamanız için en yakın PTT şubesine gidip işlemlerinizi tamamlamanız gerekmektedir.

PTT 30 Bin TL Kredi Hesaplaması

Kredi Miktarı: 30.000 TL

Hesabınıza Yatacak Tutar: 29.835 TL

Toplam Ödeyeceğiniz Tutar: 66.215,22 TL

Kredi Vadesi (Ay): 36

Taksit Sayısı: 36

KKDF: 4.345,82 TL

Tahsis Ücreti: 165 TL

Gecikme Faiz Oranı: %5.317

Efektif Yıllık Faiz Oranı: %82.811

Akdi Faiz Oranı: %4.09

PTT kredisi için gerekli belgeler

PTT tarafından sunulan kampanya kapsamında vatandaş emekli maaşını taşıma işlemlerini tamamlaması sonrasında aşağıda yer alan belgeleri de beraberinde getirmesi gerekmekte. Kimlik Belgesi, Gelir Belgesi ile birlikte, İkamet Belgesini yanında getiren emekli hem promosyon ödemesini hem de ihtiyaç kredisini cebine koyup şubeden ayrılabiliyor.