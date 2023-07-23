Gökbilimciler NASA’nın TESS uydusu ile yeni bir süper dünya gezegeni keşfetti.

NASA bu sene ardı ardına yeni keşiflerini duyurmaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda UFO yani tanımlanamayan cisim varlığını kabul eden NASA bu açıklaması ile uzun süre gündemde kalmış ve sosyal medyada uzaylı ifadesi TT olmuştu.

YENİ BİR DÜNYA

NASA, daha sonra yeni bir öte gezegen keşfettiğini duyurmuştu. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yeni bir "süper dünya" öte gezegenin keşfedildiğini duyurdu. NASA basına verdiği ayrıntılarda bu gezegenin dünyada %50 daha büyük ve dünyadan 120 ışık yılı uzaklıkta bulunan M tipi bir cüce yıldızın yörüngesinde döndüğünü açıkladı.

TOI-1680 b olarak adlandırılan ötegezegenin Dünya’nın yarıçapından 1.46 kat daha geniş olduğu ve Dünya’nın kütlesinin 3.18 katına denk bir kütleye sahip olduğu bilgileri paylaşıldı.

Henüz gezegende bir yaşam olup olmadığına dair tabii ki bir bilgi bulunmuyor.