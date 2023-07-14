Meteroloji uzmanlarının günlerdir uyardığı o sıcaklar geldi. Afrika üzerinden gelen çöl sıcaklıklarının özellikle bugün ve hafta sonu en yüksek seviyelere ulaşması bekleniyorken bu durumun 10 gün daha devam etmesi bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı ve AKOM da konuyla ilgili olarak vatandaşlara uyarılarda bulundu ve "Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın." uyarısı geçti. Uzmanlar özellikle önümüzdeki 10 gün içerisinde saat 10.00 ile 16.00 arasında güneş altında kesinlikle kalınmaması gerektiğinin altını çizdi ve vatandaşları uyardı.

Dünya üzerine bu sene sıcaklık rekoru kırılırken, Türkiye'de de bu hafta yine sıcaklık rekoru kırılması bekleniyor. İstanbul'da hissedilen sıcaklık 40 dereceyi bulması bekleniyor. Sıcaklıklar güneşte ise 50 dereceyi buluyor.

Özellikle Adana'da durum oldukça vahim. Nemin etkisiyle nefes kesen boğucu sıcak hava dalgası vatandaşı hastanelik etmeye devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından konuyla ilgili olarak "Aşırı sıcak havada mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın." uyarısı yapılırken, resmi bakanlık hesabından hava sıcaklığının 50 dereceye ulaştığını gösteren termometre paylaşıldı. Bakanlığın açıklamasında, "Aşırı sıcak havada mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın. Mecburen dışarı çıktığınız durumlarda gölge yerleri tercih edin ve dışarıda uzun süre kalmamaya dikkat edin" ifadeleri kullandıldı.