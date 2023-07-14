Duayen gazeteci Fatih Altaylı, CHP'yi sert sözlerle eleştirdi. Altaylı'nın özellikle Eren Erdem hakkında söyledikleri sosyal medyada gündem oldu.

Fatih Altaylı, CHP'nin Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'i sert sözlerle eleştirmesi sosyal medyada gündem oldu ve beklenenin de üzerinde destek aldı.

Fatih Altaylı, Youtube kanalında yaptığı programda "Yahu Eren Erdem kimdir ya. Nereden çıktı? Kim bu adam? Nedir bu etkisi gücü ne oluyoruz ya? Bu CHP'ye yön veriyor. Koca CHP'nin deve gücü gibi adamları da buna göz yumuyorlar. Öleyim Allah'ım. Adamı hayatımda sadece 1 kere gördüm, gazete çıkardıkları için beni ziyarete gelmişlerdi. Kendi halinde, şu koltuğa bile oturtmayacağım birisi. Şimdi bu adam CHP’ye yön veriyor! Öleyim Allah’ım. Gerçekten öleyim Allah’ım!" ifdalerini kullandı.

Altaylı sözlerine CHP'yi eleştirerek devam etti. Fatih Altaylı "Ben bu CHP'den gerçekten bıktım. Cumhuriyeti kuran parti derdim. Cumhuriyeti, Atatürk kurmuş. Bunlar var ya, saat kuramaz." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada pek çok kullanıcı Altaylı'ya destek olan yorumlarda bulundu.