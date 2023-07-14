Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp'a gelen özellik Telegram'ı aratmayacak.

Son güncellemeleri ile adından söz ettiren WhatsApp, son özelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başladı. Telegramla ile bir yarışa giren WhatsApp yeni özelliğiyle Telegram'ı geride bırakmak için bir çelme daha takmaya hazırlanıyor.

Peki WhatsApp'ın yeni özelliği ne?

Geçtiğimiz aylarda sürekli olarak yeni özelliklerini test eden Whatsapp en son numaranızı kaydeden numaraları göseriyordu ancak bu durum çok uzun sürmedi ve platform bu özelleği geri kaldırdı. Şimdilerde ise numarasız mesajlaşma özelliğ gelmeye hazırlanılıyor.

WhatsApp geçtiğimiz haftalarda toplu gruplarda numaraları gizleme özelliği getirmişti. WhatsApp getirdiği yeni özellikle Telegram'a benzer bir özellik getirdi. Buna göre WhatsApp kullanıcıları, bilmedikleri, tanımadıkları numaralarla aynı grupta olmak zorunda kaldıklarında kimliklerini ve numaralarını gizleme özelliğine sahip olabilecek.

Gelen bu yeni özellikle kullanıcılar artık kimliklerini gizleyebilecek. Bu durumda bilgileriniz yalnızca grup yöneticisi tarafından görüntülenebilecek ve size bir kişi mesaj atmak isterse bunu mesaj isteği olarak alabileceksiniz.