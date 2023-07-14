THY, Trabzon Havalimanı'ndaki pist onarım çalışması nedeniyle seferleri iptal ettiğini açıkladı. Peki Trabzon seferleri ne zaman başlayacak?
THY'nin yarınki bazı Trabzon seferleri iptal edildi. Türk Hava Yolları (THY), Trabzon Havalimanı'ndaki pist onarım çalışmaları nedeniyle yarınki seferlerini iptal etme zorunda kaldı.
THY tarafından yapılan açıklamada, "15 Temmuz gece 00.00 ile sabah 10.00 saatleri arasındaki bazı Trabzon seferleri karşılıklı gerçekleştirilemeyecektir" denildi.
Peki iptal edilen seferler hangileri;
Anadolujet
TK 7414 Sabiha Gökçen-Trabzon,
TK 7415 Trabzon-Sabiha Gökçen,
TK 7062 Ankara-Trabzon,
TK 7061 Trabzon-Ankara,
TK 7063 Trabzon-Ankara
THY
TK 2836 İstanbul-Trabzon,
TK 2846 İstanbul-Trabzon,
TK 7950 Trabzon-Amman,
TK 2847 Trabzon-İstanbul,
TK 7951 Amman-Trabzon,
TK 2826 İstanbul-Trabzon,
TK 2837 Trabzon-İstanbul,
TK 2829 Trabzon-İstanbul