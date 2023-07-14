ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), tüm dünyayı kasıp kavuran ChatGPT için soruşturma başlattı. FTC, ChatGPT'yi geliştiren OpenAI hakkında soruşturma başlattı.

ABD Federal Ticaret Komisyonu tarafından yapay zeka programı ChatGPT'nin geliştirici firması OpenAI hakkında kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Uzun süredir veri gizliliği konuusnda tartışma konusu olan program için tehlike çanları çalıyor. Bazı şirtketlerin kullanımını yasakladığı program şimdilerde ülkelerde komple yasaklanabilir duruma geldi.

Amerika Birleşik Devletler, bu tartışmalar ışığında, OpenAI’ın kişisel verileri ele geçirip geçirmediğine dair inceleme başlşatacak. Mahkeme aynı zamanda şirketin geliştirdiği yapay zeka programlarının risklerine dair bir araştırma yapacak.

Geçtiğimiz haftalarda, FİFA, Shell, META, Apple, Amazon gibi dünya devi şirketleri ChatGPT'nin kullanımını yasakladığını açıklamıştı.