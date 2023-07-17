Dün akşam 16 Temmuz 2023 Pazar günü, Anadolujet’in Bodrum - Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşunda yolcular arasında fiziki müdahaleli kavgaya Aziz Yıldırım da dahil oldu.

Dün akşam (16 Temmuz 2023 Pazar), Anadolujet’in Bodrum - Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşunda yolcular arasında fiziki müdahaleli kavgayı Aziz Yıldırım ayırdı. Çıkan kavgaya diğer yolcular da müdahil olunca olay büyüdü. Durum büyüyünce Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım da yolcuları sakinleştirmeye çalıştı.

Uçağa gelen polis, yolcular hakkında işlem yaparken agrasif tavırlar sergileyen ve olayı çıkartarak kadın yolculara saldıran yolcuyu ters kelepçeyle uçaktan indirdi.

OLAY NEDEN ÇIKTI?

Henüz daha uçağa binerken agresif tavırlar sergileyen bir yolcu, daha sonra uçakta biri laf söyleyince saldırmaya başladı. Özellikle kadınalara da saldırınca diğer yolcular müdahale etti. Polisler uçağa geldi ve saldrıgan adamı indirmek istedi ancak yolcu inmedi ve polislere de saldırdı. Daha sonra polisler yolcuyu ters kelepçe ile zorla uçaktan çıkardı.

Aziz Yıldırım'da o anlar da bir kadın yolcuya "Bak sen de sakin ol, bak bu kadar insanı, bizi karıştırma, ayıptır yahu" dediği görüldü.