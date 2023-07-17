FIVB Milletler Ligi final maçında dün Türkiye saatiyle gece Çin'i 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvada şampiyon olarak altın madalya kazandı ve bir ilke imza atarak göğsümüzü kabarttı.

Filenin Sultanları olarak nam salan Türk Milli Kadın Voleybol Takımı'mız ilk seti 25-22 kazanırken, ikinci seti aynı skorla kaybetti. Ancak üçüncü sette 25-19'luk skorla öne geçen Milliler, 4. sette 25-16 galip geldi ve altın madalyayı kazanarak şampiyon oldu.

Türk Milli Kadın Voleybol Takımı'mız şampiyon olarak ay yıldızlı bayrağımı sallandırırken TRT'den skandal bir paylaşım geldi. TRT Spor'un Twitter adresi TRT Spor Yıldız'dan kaptanımız Eda Erdem'in yüzünü kesip vücudunu da Türk Bayrağı ile sansür uygulandı.

Sosyal medyada TRT'nin o paylaşımına tepki üzerine tepki yağdı. Kullanıcılar "Bu ne kötü bir paylaşım amaç ne?" "Eda'nın yüzünü kesip vücudunu bayrakla sansürlemişler hasta zihniyet" yorumları yaptı.

Konuyla ilgili olarak henüz TRT'den bir açıklama gelmedi ve paylaşım da silinmedi.

İşte o paylaşım;