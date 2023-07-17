Ailelere müjdeli haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sabah saatlerinde verildi. Aile destek ödemeleri ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Tam 4 milyon hanenin faydalandığı aile destek yardımı zamlı olarak hesaplara yatacak. Milyonlarca haneye güzel haber geldi Aile Destek paketi uzadı ödemeleri artış yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu sabah saatlerinde son gelişmeleri yayınladı. Hemen başvuru yapın Temmuz ayı Aile Destek ödemelerinden siz de yararlanın.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile Destek programı ile ilgili yeni müjdeyi vatandaşlarla paylaştı. 12 ay olarak belirlenen ve geçtiğimiz yıl Temmuz ayında başlayan aile yardımı ödemeleri bu ay sona erecekti ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika müjdesi geldi. 4 milyon hanenin faydalandığı Aile Destek paketi ödemeleri uzatıldı. Sürenin uzatılması ile birlikte ödemelerin zamlı olarak hesaplara yatacağını da öğrenildi. Milyonlarca hanenin faydalandığı Aile Destek paketi ödemeleri ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı az önce açıklamayı yayınladı.

CUMHURBAŞKANI MÜJDELERİ BİTMİYOR

Türkiye ekonomik Bir dar boğazdan geçerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere olan müjdeleri de bitmiyor. Bu sabah saatlerinde yeni bir destek ödemesi müjdesi daha geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz yıl Temmuz ayında başlayan ve 4 milyon hanenin faydalandığı Aile Destek programının uzatıldığını duyurdu.

Yani geçtiğimiz yıl Temmuz ayında başlayan ve 1 yıl olarak planlanan Aile Destek paketi ödemeleri 12 ay daha devam edecek. Gelir durumuna göre verilen aile destek ödemeleri hesaplara zamlı olarak yatacak. Yani 2023 aile yardımına zam yapıldı. Gelir aralığı ödeme konusunda belirleyici olurken yapılacak ödeme miktarı 850 ile 1250 TL arasında değişecek. Ayrıca Çocuk destek bileşeni kapsamında daha hanelere 350 ile 650 TL arasında yeni bir destek ödemesi verilecek.

E-DEVLET PORTALINDAN BAŞVURU AÇIK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaklaşık 35 milyar TL bütçe ayırdığı aile yardımı ödemeleri için başvurular e-devlet portalından ya da sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığı ile yapılabiliyor. TC kimlik kartı ile birlikte en yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na giderek bizzat başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Buna ek olarak başvuru işlemlerini e-devlet üzerinden yapmak isteyenlerin T.C kimlik kartı ile birlikte giriş yaptıktan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesi altında bulunan sosyal yardım destek ödemesi başvuru formunu doldurmaları yeterli.

PTT’DEN TC KİMLİKLE ÖDEME

Aile Destek paketi kapsamında aile yardımı ödemeleri PTT aracılığıyla yapılıyor. T.C kimlik kartı ile birlikte PTT şubelerine giden her vatandaş ödeme alma hakkına sahip oluyor. Başvurusu onaylananlar ödemesini almak için en yakın PTT şubesine gidebilir.

Son olarak Aile Destek paketi başvuru şartları arasında hane içindeki kişi başına düşen gelirin Asgari ücretin üçte birinden az olması şartı bulunuyor. Bu şarta uygun olanlar geliri olsa bile başvuru yaparak ödeme alma hakkına sahip oluyor.