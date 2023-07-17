KDV oranlarına yapılan düzenlemem market raflarındaki ürünlerin etiketlerinin değişmesine mahal vermişti. Öyle ki zam haberini duyan kimi marketler, ürünleri depolara kaldırmış, rafları boşaltmıştı. Zam öncesi son stoklarını inceleyip marketlere koşan vatandaşın ise eli boş kalmıştı. Dün akşam akaryakıta yapılan düzenleme sonrasında da aynı durum yaşanacağı konusunda uzmanlar uyarılarda bulundu. Akaryakıttaki ÖTV zammının raflara yansıyacağı açıklaması yapıldı. Bu zammın pompaya ortalama 6-7 lira yansıyacak olması hem üretim maliyetlerini hem de nakliye maliyetlerini kat be kat arttıracak iken, marketlerde raf düzenlemesi tekrardan başlayacak denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla dün gece Resmi Gazete’de yayınlanan kararla benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL’ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV de 7,05 TL’ye yükseltildi. 10 Temmuz da ÖTV zammı sonrasında evlerin temel ihtiyaçlarında düzenlemeye gidilmiş olan vatandaşın cebine olmuştu. Buna göre ilk olarak artış gösteren fiyatlar şunlar olmuştu. Coca cola: 35 TL'den 40 TL'ye yükseldi. Tuvalet Kağıtlarına Yüzde 5 Zam geldi. Deterjan Ürünlerine Yüzde 7 zam geldi. En düşük sigara paketi 41 TL'ye yükseldi.

Enflasyonu Arttıracak

Akaryakıta yapılan zammın en çok enflasyon rakamlarına yansıyacağı belirtildi. ÖTV artışı, aynı zamanda tüm sektörlerde üretim maliyetlerini yükselteceği için bu durumun enflasyona yansıyacağı ve enflasyon rakamlarının da hortlayacağı belirtildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın akaryakıt zammı ile alakalı olarak yaptığı açıklamasında zammın her kategorideki ürünlere artı zam olarak karşımıza çıkacağını söyledi. Akın açıklamasında ''Litre başına yaklaşık 5 lira tutarındaki fahiş artış ÖTV’nin yanı sıra KDV’yi de artıracağı için pompaya yansıması daha yüksek olacak. Bilindiği üzere akaryakıtta ÖTV tutarının eklenmesinin ardından KDV de alınmaktadır. KDV’nin yüzde 20’ye yükseltilmesiyle söz konusu ÖTV zammı pompaya, litre başına en az 6 lira olarak yansıyacak. Buna göre ortalama 50 litre büyüklüğündeki bir deponun maliyeti, ÖTV zammının ardından 300 lira daha yüksek olacak.'' dedi