Emekliler için sürprizler bitmiyor. Peş peşe güzel haberlerle emekli maaş zammının az kalması telafi edilmeye çalışılıyor. Bugün de emekliye tatlı bir sürpriz var. Haftanın ilk gününde sabah erken saatlerde önemli bir duyuru yapıldı. Emekliye maaşa ek 5.000 TL'lik ödeme desteği verilecek. SSK ve BAĞ-KUR emeklisi için ödeme onayı çıktı. Cumhurbaşkanı talimat verdi. Milyonlarca emekliyi sevindirecek yeni gelişmenin detayları haberimizde…

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliye peş peşe yeni müjdeler gelmeye devam ediyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklisi için bu sabah saatlerinde de güzel haber verildi. Emeklinin yüzünü güldürecek gelişmeye göre maaş hesabına 5000 TL Ek ödeme yatacak. Cumhurbaşkanı onayı ile verilecek olan ek ödeme detayları da belli oldu. Tüm emeklilere kamu bankaları tarafından gerçekleştirilecek olan ödeme Maaş promosyonu olarak sağlanacak. 7500 TL ve üstü maaş alan emekliler tek tıkla başvuru yaparak anında ek ödeme alma şansını yakalayacak. Üstelik bu ödemelerin tamamı Cumhurbaşkanı onayı ile veriliyor. Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank emekli promosyon ücretleri ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

MAAŞ ZAMMI SONRASI ÖDEMELER ARTTI

Emekli temmuz zammı Geçtiğimiz günlerde TBMM genel kurulunda yapılan oylama ile kabul edilerek yürürlüğe girdi. Böylece emekli maaşlarına %25 oranında Temmuz artışı yapıldı. Emekliye ek zam sonrası Cumhurbaşkanı talimatı üzerine kamu bankaları da harekete geçti. Emekli maaşı alan vatandaşlara ek ödeme fırsatları peş peşe duyuruldu. SSK BAĞ-KUR 4C ve EYT emeklisi olan vatandaşlar için Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank kolları sıvadı.

Bankalardan Sabah saatlerinde yapılan duyuruya göre emekli maaşına ek ödeme fırsatı sunulacak. emekliye tam 5.000 TL'den başlayan nakit promosyon imkanı geldi. Kamu bankaları tarafından verilecek olan ödeme Cumhurbaşkanı onaylı olarak emeklinin hesabına karşılıksız ve geri ödemesiz yatacak.

TEK TIKLA BAŞVURU YAPIN

Başvuru yapmak isteyen emekliler için başvuru ekranında açıldı. Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank şubelerine gitmeye gerek olmadan mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden tek tıkla başvuru yaparak Emekli promosyonu alabilirsiniz.

Emekli maaşı alan vatandaşlar için tek şart bulunuyor o da 3 yıllığına maaşınızı kamu bankalarından birine taşımak ve taahhüt vermek. Başvurusu onaylanan emekliler aynı gün içinde ödemesini banka hesabından ya da ATM'den alabiliyor.