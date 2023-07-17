Milyonlarca çalışanın hayali emekli olmak ve çalıştığı senelerin acısını oturarak çıkartmak olmakta. Ancak emekli olmak için gerekli olan gün ve prim sayıları bu durumu zorlaştırıyor. Bir de buna eklenen yaş şartı emekli olma hayallerini bir süre rafa kaldırtıyor. Ancak devlet buna da çözüm yolu bulmuş gibi duruyor. Son aylarda az prim günü ödeme yöntemi ile emeklilik gündeme çıkıyor. Bununla birlikte kısmi emeklilik emeklilik planlamasında daha fazla esneklik sağlıyor. İşte 3600 ve 5000 gün prim ile emekli olma yolları

Bir süredir torba yasa ile birlikte emeklilik kapıları da kolay açılacağa benziyor. Bu durum emekliliğin şartlarını karşılayıp da emekli olamayan vatandaş için uygulanacak bir çok alternatif sağlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilik reformu başlığı ile bir çok yenilik gündeme getirmişti. Bu duruma kısmi emeklilik de eklendi. Kısmi emeklilik ile şartları taşıyan kadınlar 50 erkekler ise 55 yaşında emekli olabilecek.

Çalışma hayatında çok aktif olamayan, uzun süre çalışamayan birey için kısmi emeklilik işe yarayacağa benziyor. Bu durumda az prim ödemesi ile emekli olma hayali gerçekleşecek. Bu durum ile alakalı olarak yeni taleplerde yaş şartının indirilmesi bekleniyor. 10-15 yıl aralığında prim ödemesi ile emekli olma hayali kuranlar için bu durum artık hayal olmaktan çıkıyor.

10 Yıl Ödeyerek Emekli Olabilirsiniz

Kısmi emeklilik te 10 yıl prim gün sayısını tamamlayan emekli olabiliyor. 1999 Eylül öncesi sigorta girişi olanlar kısmi emeklilikten faydalanabilecek. Öte yandan SSK'ya bağlı olma şartı da bulunuyor. Yaş olarak ise kadınlarda 50 erkekler de 55 yaşını doldurma şartı da bulunuyor.

Tarım İşçilerini Kapsıyor

Yeni EYT kapsamında tarım işçileri de emekli olma hakkına sahip. 8 Eylül 1999 tarihinden önce tarım sigortası olanlar, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü koşulunu yerine getirdiklerinde EYT'den emekli olabilirler. kadınlarda 40-54, erkeklerde 44-58 yaş aralığında olan birey, 10 yıl (3600 prim günü) doldurdukları anda emekli olabilecek.

Bağkurlu'da 900 Gün Avantajı

Bağkurlu için de reform adı verilen gelişmeler mevcut. Bağkur prim günü şartı 9000'den 7200'e çekilecek ve 5400 prim günüyle (15 yıl) emekli olunabilecek. Bu sayede ise 900 günlük bir avantaj sağlanacak.

Prim Eksiklerini Tamamlamak Kolay

Kısmi emeklilikten faydalanabilmek için günleri borçlanma olarak tamamlayabilirsiniz. Bu esneklik 10, 12.5 ve 15 yıl prim günü ödeyenler için geçerli olacak.