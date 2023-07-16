Son dakika bir zam duyurusu daha geldi! Sigara tiryakilerine arka arkaya kötü haber. Dolar kurunun artışı, KDV artışı derken sigara fiyatlarına her gün bir zam daha geliyor. KDV oranının %18’den %20’ye çıkarılmasının ardından tütün ürünlerine zam gelmişti. henüz fiyatlar daha etiketlendirilmeden sigara fiyatlarında bir zam daha geldi!

4 Temmuz’da gelen 5 TL sigara zammı ardından 7 TL daha zam duyurusu geldi! Peki güncel fiyatlar da sigaraların satış fiyatı ne kadar oldu? 16 Temmuz 2023 güncel en ucuz ve en pahalı sigara fiyatlarında durum ne?

Alkol ve tütün ürünlerine zamlar yağmur gibi yağıyor. Her gün bir zam haberi daha duyruluyor. Fiyatlar henüz etiketlendirilmeden sabah yeni zam duyurusu yapılıyor. Tütühn fiyatlarında tekeller daha fiyat etiketlendirilmesi yapmamıştı ki yeni zam duyurusu geldi. 2023 Güncel sigara fiyatları listesine baktığımızda en düşük sigara 36,50 TL'yi, en pahalı sigara ise 48 TL'yi buldu. İşte güncel sigara fiyatları!

2023 TEMMUZ GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

Kent D Line Fiyatı 43,00 TL

Kent D Line Grey Fiyatı 43,00 TL

Kent D Range Blue Fiyatı 43,00 TL

Kent D Range Grey Fiyatı 43,00 TL

Kent D Range Blue Long Fiyatı 43,00 TL

Kent D Range Grey Long Fiyatı 43,00 TL

Kent Dark Blue Fiyatı 43,00 TL

Kent Dark Blue Long Fiyatı 43,00 TL

Kent Switch Fiyatı 43,00 TL

Kent Blue Fiyatı 45,00 TL

Kent Grey Fiyatı 45,00 TL

Kent White Fiyatı 45,00 TL

Kent Slims Fiyatı 47,00 TL

Rothmans Fiyatı 41,00 TL

Tekel 2000 Fiyatı 40,00 TL

Tekel 2000 Kırmızı 50 Fiyatı 40,00 TL

Tekel 2000 Kırmızı 100 Fiyatı 65,00 TL

Tekel 2001 Fiyatı 40,00 TL

Viceroy Fiyatı 42,00 TL

Pall Mall Fiyatı 42,00 TL

Samsun Fiyatı 42,00 TL

Maltepe Fiyatı 42,00 TL

Winston Slender Fiyatı 43,00 TL

Winston Dark Blue & Deep Blue Fiyatı 43,00 TL

Winston Fiyatı 44,00 TL

Winston Slims Fiyatı 45,00 TL

Winston Xsence Fiyatı 46,00 TL

Camel Slender Fiyatı 41,00 TL

Camel Deep Blue Fiyatı 41,00 TL

Monte Carlo Slender Fiyatı 41,00 TL

Monte Carlo Fiyatı 42,00 TL

LD Slims Fiyatı 41,00 TL

LD Fiyatı 42,00 TL

Marlboro Edge Fiyatı 44,00 TL

Marlboro Edge Blue Sky Fiyatı 44,00 TL

Marlboro Touch Blue / Gray / White Fiyatı 45,00 TL

Marlboro Red / Touch Fiyatı 46,00 TL

Parliament Qaua Blue Slims Fiyatı 48,00 TL

Parliament Fiyatı 47,00 TL

Parliament Midnight Blue Fiyatı 46,00 TL

Muratti Fiyatı 44,00 TL

Muratti Blu Fiyatı 43,00 TL

Lark sigara Fiyatı 43,00 TL

Chesterfield Fiyatı 42,00 TL

L&M Fiyatı 42,00 TL