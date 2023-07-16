İkinci el piyasası sadece araçlarda değil akıllı telefonlarda da bu yıl altın çağını yaşıyor.

İkinci el telefon satışlarında yaşanan artış, henüz yılın ilk çeyreğinde rekor kırdı. Artık sıfır telefon satışları, ikinci el telefon satışlarının arkasında kaldı. Yapılan pazar araştırmasına göre 2023’ün henüz ilk çeyreğinde tüketiciler sıfır telefon yerine ikinci el telefon tercih etti.

ikinci el telefon pazarında görülmemiş bir altın çağı yaşanıyor. Akıllı telefonların satışı geçtiğimiz sene bir önceki döneme göre %3 düşüş yaşamıştı. Ancak yaşanan bu düşüş ikinci el telefonlar da tam tersi bir yönde seyretti. ikinci el telefon sektörü bu sene altın çağını yaşadığı görüldü. Dolar kurunujn yükselişi ile vatandaşlar için artık sıfır telefon almak lüks bir tüketim oldu. Yaşanan bu ekonomik kriz, tüketiciyi ikinci el telefonlara yönlendirdi.

İPHONE 12 BİRİNCİ SIRADA

Tüketici ikinci el telefonlarda da iPhone'dan vazgeçmedi. Yapılan pazar araştırmasına göre ikinci el telefon satışlarında en çok satılan modelin teknoloji devi Apple’ın iPhone 12'si olduğu görüldü. Verilere göre ikinci el piyasasında platform olarak başı ise e-Bay ve Amazon gibi platformlar çekiyor.

