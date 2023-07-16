Memur, SSK ve Bağkur emekli aylıklarına zam oranı Temmuz ayı başında belli oldu. Temmuz maaşlarını emekliler de zamlı olarak alacak. Emekli bu kapsamda yüzde 25 zamma ek olarak yüzde 5 zam daha alacak. En düşük emekli maaşı olan 7500 TL üzerine 300 TL eklenecek. İlk emekli maaşı 17 Temmuz'da yatacak. Tahsis numarasına göre kök maaşa yapılan zamlar ödenecek. İşte hesaplamalar

Geçtiğimiz gün TBMM'de zam onaylandı. Bunun üzerine tüm emekliler kaç para maaş alacağım hesaplamasına koyuldu. Maaş aralığına göre artan zam oranları merak ediliyor. TBMM 'ye sunulan tasarıda memura enflasyon zammı artı seyyanen zam eklenmişken, emekliye de yüzde 25 zam içeriği sunulmuştu. TBMM'de kabul edilen yasa teklifine göre tüm maaşlar ortaya çıktı. Milyonlarca emeklinin zammı belli oldu. 6 aylık enflasyon yüzde 19.77 açıklanırken refah payı ile birlikte bu oran yüzde 25'e çıkarıldı.

Dul ve Yetim Aylıklarına Zam Yansıdı

Devlet tarafından düzenli destekler arasında yer alan Dul ve Yetim Aylığı da yapılan zamlar ile birlikte yükselecek. Uygulanacak olan emekli zammı yeni EYT'lileri de kapsayacak. Zamdan sonra emekli olan birey, yand-sıtıla zam oranında maaş almaya başlayacak. Bu kapsamda dul ve yetim maaşına da yüzde 25 yansıtılacak. En düşük emekli maaşı 7500 TL olarak kayıtlara geçerken, kök aylığı 7500 TL altında olan bireyin maaşı da 7500 TL'ye her ay çıkartılacak.

Yüzde 5 Yüzde 4 Artı Zam

Hesaplanan kök aylıkta kademeli olarak artacak. Kök aylığı 4.760 TL'nin altında olanlara yüzde 5, üzerinde olanlara ise yüzde 4 ilave zam yansıtılacak. Bu hesaplamalarla da maaşı 7500 TL altında kalan emekliye 7500 TL düz olarak ödenecek.

Tahsis Noya Göre Ödenecek

Emekli maaşları 17- 28 Temmuz arasında zamlı olarak ödenemeye başlayacak. Emekli maaşını eskisi gibi tahsis numarasına göre alacak. Bağkur emeklilerinde bu tarih 25 Temmuz'dan itibaren başlayacak.

Kök Aylık Nasıl Hesaplanır

Kök aylığa yapılan zam sonrasında emekli kök maaşlarını merak ediyor. E-devlet üzerinden Emekli aylık bilgisi sekmesinde aylık tutarı kısmına gelerek, kök maaş görülebilecek. Bu sayede emekli de maaş hesabını yapabilecek. Mesela kök aylığı 6 bin lira olan emekli, 240 TL maaşın yüzde 4ü olacak şekilde hesaplanacak. Buna ek olarak 1260 TL'de zam oranı yansıtılarak ve maaş 7500 TL'ye çıkmaktaydı. Zam ile birlikte emeklinin kök aylığı 7500 TL'ye çıkartılacak 600* Yüzde 25 + 7500 TL'nin yüzde 4'ü maaşlara eklenecek. Bu da artı 300 TL'ye tekabül edecek