Temmuz ayı maaşlarında geçerli olacak olan yüzde 34 zam açıklandı. Emekliye yapılan yüzde 25'lik zam sonrasında yaşanan gelişmeler takip ediliyor. Bugün bir zam haberi daha duyuldu. Yüzde 34 zam ceplere çok yakıştı. Çalışanlar Temmuz maaşını yüzde 34 zamlı alacak. Açıklaması yapılan bu zam haberinin diğer özel sektör çalışanlarına öncülük edeceği belirtildi. Erciyes Anadolu Holding ile HAK-İŞ KONFEDERASYONUNA bağlı sendikalar ile toplu zam ile alakalı düzenlediği toplantının sonucunu sosyal medyadan duyurdu. Holding'in CEO'sundan yapılan açıklama ile birlikte Temmuz maaşlarının yüzde 34 zamlı ödeneceği belirtilmişti. Öte yanda bu zamlara çalışanlara yapılan sosyal yardımlar da eklenebilecek. Geçtiğimiz aylarda yapılan toplantıda zam oranının ilk sene yapılan zamda yüzde 60'a ulaşacağı açıklanırken, diğer senelerde de asgari ücrete yapılan zam oranında olacağı belirtildi. Böylece sendikalar ile yapılan sözleşmede sene sonuna kadar yapılan toplam zam yüzde 94'e ulaşacaktır.

Holding CEO'su Alparslan Baki Ertekin çalışana yapılan zamlar ile alakalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında

"Kıymetli Erciyes Anadolu Holding çalışanları, değerli mesai arkadaşlarım; 2023 Ocak ayında Yönetim Kurulu olarak mavi yakaya ve beyaz yakaya piyasa şartlarının çok üstünde hepimizi mutlu eden bir zam yapmıştık. 2023 yılı ilk 6 aylık olumlu finansal verilerimiz ve özellikle ihracat rakamlarımızdaki artışı göz önünde bulunduran Yönetim Kurulumuz Temmuz ayından geçerli olmak üzere tüm çalışanlarımıza %34 zam yapmıştır.

Mavi yaka beyaz yaka tüm mesai arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. TMSF yönetiminde idare edilmeye başlandığı günden itibaren işçisi ve yöneticilerini hep en yüksek zamlarla destekleyen fon başkanımıza, kurul üyelerimize ve YK üyelerimize 14.000 mesai arkadaşım adına teşekkür ederim" dedi.

Ocak ayında sendika toplantısı sonucunda çalışanları ile için zam oranlarının hat safhada ödeneceği belirtilmişti. Zam oranlarına sosyal yardımları da dahil ettiklerini belirten Ertekin, sosyal yardımlarda %84’e varan oranlarda artış gerçekleştirileceğini belirtti. Yılın özellikle de ikinci çeyreğinde büyük bir gelişme sağlayan holding, çalışanlarına özel olarak bu protokollerini imzaladıklarını belirtti.