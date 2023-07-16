Evlilik arifesinde olan genç kıza devlet desteği devam ediyor. Dünya evine girmek isteyen ancak maddi imkanları yerinde olmadığı için evlenemeyen genç kızlara yönelik devlet on binlerce liras ödüyor. Evlenip yuva kurmak her genç kızın hayallerinde var. Ancak kimi genç kız bu konu da pek de şanslı değil. Maddi durum yetersizliği bu durumun ötelenmesine mahal veriyor. Özellikle de yetim maaşı alan genç kızlara devlet, evlenirken de yanında oluyor. Peki bu çeyiz parası diğer bir adıyla evlilik ödeneği kimlere ödeniyor? Evlilik ödeneği başvuru şartları neler?

Çeyiz Parası Kimlere Ödeniyor?

Anne ya da babası vefat etmiş Ölüm aylığı, yetim aylığı alan her genç kıza bu ödenek ödeniyor. Belirli yaş şartına ve ilk evlilik olması şartına bu destek ödemesi anında hesaplara aktarılıyor. Anne ya da babanın vefatından sebepli vefat aylığı alan genç kızın, çeyizine destek vermesi, önemli ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla başvurması akabinde tek seferlik olarak ödeniyor. Hak sahibi olmak isteyen bireyin evlilik öncesinde SGK'ya başvuru yapması gerekiyor.

Çeyiz Parası Başvuru Şartları Neler?

Bahsi geçen devlet desteğinden faydalanacak bireyin devletten yetim maaşı alan bireyler olduğu açıklanırken, her evlilik için bu ödemelerin yapılmadığı sadece ilk evliliklerinde bu desteğin sağlanacağı belirtiliyor. Merakla araştırılan çeyiz parası almak için gerekli şartlar ise şu şekilde sıralanıyor.

- Anne veya babasını kaybedip yetim maaşı alan ve evlilik yapan kadınlar, bir kereye mahsus olmak şartıyla çeyiz parası alabilir. Yani her evlilik için tekrar tekrar çeyiz parası alınamaz.

- Erkeklerin ise böyle bir hakkı bulunmaz.

- Ayrıca sigortalı çalışan kadınlar, ölüm aylığı veya geliri alamadığı için çeyiz parası uygulamasından da faydalanamaz.

- Çeyiz desteğinin ödenmesi için hak sahibi kişinin bir talep belgesiyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurması gerekir.

- Evlenme tarihi nüfus kütüğünde güncellenmemişse dilekçeyle birlikte evlilik cüzdanının bir örneğinin de kuruma verilmesi gerekir.

Destek, Alınan Yetim Maaşına Göre Şekilleniyor

Çeyiz desteği almayı hak kazanan genç kız, destek miktarını ne kadar ödeme alacağını merak ediyor. Sene sene asgari ücrete zam oranında zamlanan bu deste ödemesi, yetim maaşının miktarına şekilleniyor. Son alınan aylık 12 ya da 24 ile çarpılarak toplam miktar belirlenmektedir.