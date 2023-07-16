Emekli ve memur zammı sonrasında gözler ödeneceği tarihe ve 1-15 Temmuz farkının yatırılıp yatırılmayacağı açıklamasına çevrilmişken, geçtiğimiz aylarda seçim manifestosu olarak açıklanan memura 4.000 TL kira yardımı TBMM'de onay aldı. Belirlenen şehirlerde yaşayan memur her ay 4.000 TL kira yardımı alacak. Bu kapsamdan emeklinin de faydalanıp faydalanamayacağı sorusu sonrasında sosyal medyada türlü türlü iddialar ortalıklarda dolanıyor. Peki emekliye ek yardım ödemesi yapılacak mı? Emekliye kira yardımı yapılacak mı?

Devlet geçtiğimiz aya kadar sadece dar gelirliye belirlenen şartlar kapsamında destek ödemesi yapmaktaydı. Zorlaşan hayat şartları sebebiyle artık memur ve emekliye de ek olarak destek ödemesi yapılması planlanıyor. Bu ödemelerde ilki kira yardımı olarak bilinirken, TBMM'de onay alan yeni tasarı çok dikkat çekiyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonuna 2 tasarı sunuldu. Bunlardan ilki memura 4.000 TL kira yardımı olarak bilinirken, emekliye de maaşı kadar kira yardımı ödemesi yapılması planlandı. Memura verilecek olan kira yardımı sonrasında emekli için de aynı destek ödemesinin planlanacağı belirtiliyor.

Ülkede hayat pahalılığı başını almış gidiyor. Bu kapsamda geçtiğimiz sene sonuna doğru ev sahiplerinin yaptığı zamlar vatandaşın cebini boşaltıyor. Kirada yaşayan emekli de bu durumdan negatif olarak etkilenmekteyken, devreye devlet giriyor. Hayat şartlarında ev sahipleri artık senede iki kere zam yoluna giderken, meclis kronikleşmiş olan kira sorununa destekle karşılık vereceğe benziyor.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ek madde olarak kira yardımının da eklenmesi planlanıyor. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emekli ve memurlar için kira yardımı için teklif sunduklarını belirtmiş bulunuyor. Ekonomik krizin hat safhada bulunduğu günümüzde devletin kira yardımları konusunda da harekete geçmesini öneriyor. Bu kapsamda Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinde ev sahibi olmayan emeklilere 7500 TL kira yardımı yapılması talep edildi.

Büyük şehirlerde yaşayan kira fiyatlarının tavan yaptığı şehirlerde yaşayan memura 4.000 TL destek ödemesi yapılacağı planlanırken, emekli içinde benzer bir uygulamanın söz konusu olabileceği konuşuluyor. Emekliye kira yardımı olarak 7500 TL ödeme yapılması talebine karşılık gözler Resmi Gazete 'ye çevrilmiş kanunun onay alması bekleniyor. Olası bir onay durumunda ise emeklinin edevlet üzerinden işlemleri başlatabileceği de belirtiliyor.