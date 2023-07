Sadece doğum yapan kadınlarla alakalı bir ödeme uzun süredir devam ediyor. Milyonlarca kadının hesabında çekilmeyi bekliyor. İster çalışsın isterse de ev hanımı olsun yeni doğum yapan anneye ödenen ödenekten her kadın faydalanıyor. Tek şart canlı doğum yapmak olurken, ödemeler PTT üzerinden çekilebiliyor. Devlet her kapsamda her haneye türlü türlü yardımlar yapıyor. SGK tarafından doğum yapan her kadın çocuğun doğum yılına göre ödeme alıyor. Kadının sigortası olsun olmasın doğum hakkı olan bu ödeme her sene yılbaşında artış gösteriyor. Sadece SSK'lı olarak çalışan annelere yada SSK'lı olarak çalışan babaların çalışmayan eşlerine yapılan süt parası desteği başvuru detayları sizlerle.

Halk arasında bu destek ödemesine süt parası da deniliyor ve ödemeler tek seferlik yapılıyor. Devletin doğum yapan anneye hediyesi niteliğinde olan bu ödemeler, bir nebze de olsun finansını rahatlatmak, çocuğun ilk ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yapılıyor. Peki SGK Süt parası nasıl alınır?

2015 senesinden sonra doğum yapan yani çocuğu 2015 yılı ve sonrasında doğan haneye yapılan destek süt parası diğer bir adıyla emzirme ödeneği olarak bilinmektedir. Tek seferlik devlet desteği olarak bilinen bu yardım doğumun akabinde hak kazanılıyor.

Süt Parası Kaç Para Ödeniyor?

Bahsi geçen devlet ödemeleri kadınlara SSK-Bağkur kapsamında, kamu görevlisi ise de çalıştığı kurumca ödeniyor. SGK resmi internet sitesinde ödeme miktarları açıklanmış bulunmaktadır ve Yapılan açıklamada ''Emzirme ödeneği her bir çocuk için doğum anında yaşaması şartıyla (canlı doğum) doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenerek Bakanlık Makamınca onaylanan tarife üzerinden verilir. 2020 yılı için bu rakam 202,00 TL, 2021 yılı için 232,00 TL, 2022 yılı için 316 TL ve 2023 yılı için 520,00 TL olarak belirlenmiştir.'' denilmiştir.

Canlı doğum sonrasında 5 yıl içerisinde bu hak kazanılan ödemeler çekilmelidir. Çocuk 5 yaşını doldurmadan bu destek ödemesi ile alakalı başvuru sonrasında destek ödemenizi hemen alabilirsiniz.

SGK Ödüyor

Ya kadının ya da eşinin sigortalı olması gerekliliğinin mevcut olduğu başvuru şartlarında diğer tek şart ise canlı doğum yapmak olmaktadır. 4C yani emekli sandığına bağlı sigortalılar bu destek ödemesinden faydalanamamaktadır. Çocuk doğduktan sonra ilk iş çocuğun kimliğinin çıkarılması sonrasında başvuru yapmaktır. Bu süt ödeneği sadece anneler tarafından çekilmekte iken bu ödemeler babalara yapılamıyor.