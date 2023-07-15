5 Temmuz'da emekli ve memur maaşlarına yapılan zam oranlarının kesinleşmesi sonrasında en düşük memur maaşı 11.000 TL civarında artış gösterirken, buna ek olarak bir de 1- 15 Temmuz arası farkların yatırılacağı belirtildi. Emekliye verilen bu müjdeli haber sonrasında emekli 15 günlük farkı alabilecek mi sorusunun yanıtı da sorulmaya başlandı. Ve nihayetinde de beklenen sonuca ulaşıldı. Milyonlarca bireyi yakından ilgilendiren fark ödemesi yapılacak. Bu kapsamda hem memur hem de emeklinin maaşı Temmuz ayında zam artı+ 15 günlük fark şeklinde işleyecek.

En düşük memur maaşının 22.017 TL olması bazı vergilerde artış ve emekliye yüzde 25 zam TBMM'de onaylandı. İlk zamlı maaşlarını memurlar bugün almaya başlarken, bu kapsamda 15 günlük fark ödemesinin de yapılacağı belirtildi. Peki emekli için aynı durum söz konusu olacak mıydı?

TBMM'de bir başka kabul edilen tasarı da '6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi' olarak açıklandı. Bunun sonucu olarak araba vergileri 2 kere ödenecek.

Memurlara bugün ödenmesine başlanılan enflasyon farkı + seyyanen artış konusu 1 Temmuz 2023 tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki zam oranı olarak açıklandı. TBMM tarafından kabul edilen kanunda SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı için yüzde 25 zam oranı idi. Herkes seyyanen artış beklerken, düşünülen olmadı ve yüzde zamlı maaş ödemelerinin tahsis numarasına göre belirlenen günlerde ödeneceği onaylandı. Bu kapsamda En düşük memur emeklisi aylığı yüzde 25'lik artış sonrası 9 bin 877 lira olarak uygulanacak. Öte yandan ayın başında aylıklarını alan memur emeklilerine yüzde 25 zamdan oluşan fark da önümüzdeki günlerde yatacak.

Kök aylığı 6 bin TL'nin altında kalan emekli yüzde 25 zamdan nasibini alamayacak. Kök aylığı 7.000 lira olanın aylığı 8.750 lira olacak.

Emekli Maaşları Şekilleniyor

Mevcut maaş: 7.500 TL % 25 zamlı maaş: 9.375,00 TL

Mevcut maaş: 7.600 TL % 25 zamlı maaş: 9.500,00 TL

Mevcut maaş: 7.700 TL % 25 zamlı maaş: 9.625,00 TL

Mevcut maaş: 7.800 TL % 25 zamlı maaş: 9.750,00 TL

Mevcut maaş: 7.900 TL % 25 zamlı maaş: 9.875,00 TL

Mevcut maaş: 8.000 TL % 25 zamlı maaş: 10.000,00 TL

Mevcut maaş: 8.100 TL % 25 zamlı maaş: 10.125,00 TL

Mevcut maaş: 8.200 TL % 25 zamlı maaş: 10.250,00 TL

Mevcut maaş: 8.300 TL % 25 zamlı maaş: 10.375,00 TL

Mevcut maaş: 8.400 TL % 25 zamlı maaş: 10.500,00 TL

Mevcut maaş: 8.500 TL % 25 zamlı maaş: 10.625,00 TL

Mevcut maaş: 8.600 TL % 25 zamlı maaş: 10.750,00 TL