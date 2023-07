Devlet destekleri hız kesmeden devam ediyor. Aile Bakanlığı tarafından onay alan hanelere PTT aracılığı ile düzenli olarak maaş gibi ya da tek seferlik destek ödemesi yapılıyor. 7'den 70'e her bireyin ihtiyacına göre şekillenen destek ödemeleri asgari ücret ve memur zammı sonrasında 2023'ün ikinci zammını da almış bulunuyor. Her destek ödemesi olmasa da yaşlılık aylığı, dul ve yetim maaşı, engelli maaşı gibi aylık maaş gibi ödenen destekler, asgari ücret zammı sonrasında şekillenmeye başladı. Dar gelirli ihtiyaç sahibi bireyin refah ortamını sağlamak ve zorlaşan hayat mücadelesine destek vermek amacıyla devlet teyakkuza geçmiş bulunuyor. Önümüzdeki ay itibari ile destek ödemeleri de artacak. Bu kapsamda her ay düzenli bir şekilde ödenen destek ödemesi de 5656 TL'ye yükseldi.

Evde Bakım Maaşı da zamlandı

2022 senesinin son yarısından itibaren 3336 TL olarak ödenmeye başlayan engelli aylığı 2023 Ocak zammı ile birlikte 3336 TL olarak ödenmeye başlamıştı. Temmuz ara zammından etkilenmesi beklenmesi evde bakım maaşı ödemeleri zamlı olarak 5656 TL olarak ödenecek. Hayatını idame ettirmede zorlanan ağır engelli bireyin ya da vekalet vermesi sonrasında hanesinden birinin almaya hak kazandığı evde bakım maaşı başvuruları sürekli açık bir şekilde başvuruyu bekliyor.

Türkiye Aile Destek Programı çatısı altında evde bakım maaşı adıyla ödenen destekten faydalanmak için ise gerekli belgeler ile bağlı olduğunuz kaymakamlıklara gitmeniz gerekiyor. Her ayın ikinci yarısında ödenmeye başlayan engelli yardımı da asgari ücret zammından nasibini almış ve Ağustos ödemeleri zamlı olarak hesaplara aktarılacak. Ağustos ayında evde bakım maaşı 5656 TL olarak ödenecek. Geçtiğimiz ay Kurban Bayramı sebebiyle ihtiyaç sahiplerinin işini görmesi için ödemeler bayram öncesinde yatırılmaya başlamıştı. Üzerinden bir ay geçen evde bakım maaşının Temmuz ödemelerinin ne zaman yapılacağı merakla araştırılıyor. Her ayın 15 -31'i arasında ödenen evde bakım maaşı an itibari ile hesaplara aktarılmaya başladı.

Hesabıma Para Yattı mı?

Evde bakım yardımının hesaplara aktarılıp aktarılmadığı konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz. E-Devlet hesabınız üzerinden ödemelerin hesabınıza yattığını görebilirsiniz. Bunun için ''Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazarak aramanız yeterli olacaktır.