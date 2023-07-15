Emekli ve memur maaş zamları 5 Temmuz da TÜİK açıklaması sonrasında oran olarak ortaya çıkmış Memura enflasyon artı seyyanen zam gelmişti. Emekliye ise yüzde zam verileceği belirtilmişti. Emekli bu durumdan pek de memnun değil. Seyyanen artışın açıklanmasını dört gözle bekliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin emekliye seyyanen zam konusunda gözler Erdoğan'dan gelecek açıklamayı bekliyor. Bu kapsamda emeklinin de gözü kulağı sosyal medya ya da televizyonlarda. Emeklilere ek olarak seyyanen zam yapılacak mı bilinmez, vatandaş uzun zamandır bankaların sunduğu ek ödeme kampanyalarını takip ediyor. EN çok dikkat çeken ve takip edilen ek ödeme de 2017 senesinden beri emekli promosyonu oluyor. Bankalar yeni müşterilerine hoş geldin parası olarak emekli promosyonu ödemesi yapıyor.

Her bankanın sunduğu bu fırsatlar çok sık takip ediliyor. Özellikle de EYT sonrasında promosyon ödemeleri şaha kalkmış beklerken, emekli zammı sonrasında da meblağ durumlarının ne olacağı soruluyor. Bankaların sunduğu emekli promosyonları artı emekli kampanyası ile birleşirken, 7500 TL üzeri yüzde 25 zam almayı hak kazanan emekli, promosyon ödemelerinde bir üst aralığa çıkıyor. Mesela 3500 TL emekli promosyonu alan emekli zamlı maaşının aralığına kadar artık 5.000 TL emekli promosyonu alabilir.

Akbank emekli promosyonu kampanyası ile dikkatleri üzerine topluyor. Artı kampanyası ile de adından bahsettiren Akbank, 3 bin TL'ye ek ödeme veriyor. SGK kapsamında emekli maaşı alan vatandaş, bir aylık maaş miktarına göre Akbank'tan promosyon ödemesi alabiliyor.

Maaş Tutar Aralığı SGK Promosyon Tutarı Ek Promosyon Tutarı Toplam promosyon tutarı 0 - 3.499 TL 3.000 TL 1.200 TL 4.200 TL 3.500 TL - 7.499TL 3.500 TL 1.350 TL 4.850 TL 7.500 TL - 9.999 4.500 TL 1.750 TL 6.250 TL 10.000 TL ve üzeri 5.000 TL 2.000 TL 7.000 TL

Kampanyadan 3 bin TL

Akbank emekli promosyonu ile maaşını taşıyan emekli 3 bin TL 'de kampanyadan kazanabilecek. Banka tarafından yapılan açıklama şu şekilde; ''Emekli promosyonuna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, aktif Akbank bireysel kredi kartı olmayanlar veya ilk kez Axess veya Wings başvurusu yaparak onaylanan kartını teslim alanlar, 12 ay boyunca tek seferde veya toplamda her ay en az 2.500 TL harcama sözüne 3.000 TL chip-para ile toplamda 10.000 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir. ''