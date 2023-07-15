Teknolojinin ilerlemesi ile artık Amerika ve Rusya dışında da pek çok ülke Ay yolculuğu yapma hazırlığında. Ancak o ülkeler arasında beklenmedik bir ülke yer aldı; Hindistan.

Hala haberlerde medeniyetten çok uzakta olaylarını gördüğümüz 3. dünya ülkesi olarak görülen Hindistan, Chandrayaan-3 adını verdiği görevle birlikte aracını Ay'a fırlattı. Hindistan, Ay’a kontrollü iniş yapan dördüncü ülke olmayı hedefliyor.

Hindistan, Sanskritçede “Ay aracı” anlamına gelen "Chandrayaan-3" adını verdiği aracını uzaya fırlattı. Güney Andra Pradeş eyaletindeki Sriharikota’daki Satish Dhawan Uzay Merkezi’nden yerel saatle 14.30’da fırlatılan araç, için vatandaşlar uzay merkezinde toplandı.

Hindistan Uzay Araştırma Örgütü Twitter’dan yaptığı açıklamasında aracın yörüngede olduğunu ve Ay yolculuğunun başladığını duyurdu.