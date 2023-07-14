SSK ve BAĞ-KUR emeklisi için müjdeler peş peşe geliyor. Bu defa ek ödeme ile emeklilerin bütçesi rahatlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayından geçtiği müjdeli haberler peş peşe verildi. emeklilere maaşı ek 10.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılacak. Maaş zammında umduğunu bulamayan emekli promosyon ödemesi ile rahat nefes alacak. Emekli için bankalar devreye girdi kesenin ağzı açıldı. Emeklinin IBAN numarasına Yarından itibaren ödemeler aktarılacak. Başvurular hala devam ediyor.

Emekli maaşı alan 16 milyon vatandaş için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ödeme müjdesi geldi. Emekli maaş zammını az bulan milyonlarca vatandaşa bankalardan destek geliyor. Peş peşe açıklama yapan bankalar, emekliye ek ödeme fırsatlarını bildirdi. 16 milyon emekli için kesenin ağzı sonuna kadar açıldı maaşı 10.000 TL ödeme IBAN numarasına aktarılacak. SSK ve BAĞ-KUR emeklisine ek ödeme detayları haberimizde…

SSK VE BAĞ-KUR'LU EMEKLİ İÇİN BANKALAR DEVREDE

16 milyon emekli vatandaş maaş zammını heyecanla bekliyordu ancak sonucu hüsran oldu. Emekliye onaylanan zam oranı %25 olarak belirlendi. Emekliler bu zam kararıyla hayal kırıklığı yaşarken bankalardan güzel haberi aldı. 16 milyon emekli için bankalar devreye girdi ek ödeme fırsatları başladı. Emekli maaşına ek verilecek olan ödeme miktarı 10.000 TL'ye kadar yükseldi. SSK ve BAĞ-KUR emeklisi başta olmak üzere memur ve EYT emeklisi de başvuru yaparak bankalardan Maaş promosyonu alabilecek.

Temmuz ayı itibarıyla bankalar promosyon fırsatlarını güncelledi. Emekliye sunulan Maaş promosyonu artırıldı temmuz zammı ile birlikte promosyona da yeni ayar yapıldı. Emekli vatandaşlara yapılacak ödeme miktarı tam 10.000 TL'ye kadar yükseldi. Üstelik emekliler sadece maaş taşıma koşulu ile ödeme alabilecek.

3 YILLIĞINA MAAŞINI TAŞIYAN ÖDEME ALIYOR

Hem özel bankalar hem de kamu bankaları için yeni dönem başladı. Emekli maaşına yapılan zam sonrası bankalar kolları sıvadı emekliye ek ödeme fırsatları gelmeye başladı. SSK BAĞ-KUR ve memur emeklisi için yapılacak ek ödeme miktarı yükseltildi. son dakika haberine göre bankalar emekliye 10 bin TL'ye Varan promosyon sunmaya hazırlanıyor. 31 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli yeni promosyon ücretleri artarken emeklilerden tek bir şartı yerine getirmeleri isteniyor. Sadece 3 yıllığına maaşınızı taşıyarak maaşa ek ödeme fırsatını siz de yakalayabilirsiniz.