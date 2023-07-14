Ev sahibi olma hayalleri kuranlar için yeni Müjde TOKİ'den geldi. Tam 42 ilde yeni konut projeleri başlıyor. TOKİ ve Çevre Bakanlığı işbirliği ile yapılacak olan yeni proje kapsamında çok ucuza konut satışı gerçekleşecek. En uygun geri ödeme koşulları ile yapılacak olan konut satışı 42 ilde olacak ve 182 konut Açık arttırma ile satışa çıkacak. 2+1 3+1 ev sahibi olmak ve ucuz ev almak istiyorsanız TOKİ'nin kampanyası tam size göre. Peki, TOKİ konut kampanyası hangi illerde? İşte TOKİ’nin yeni kampanyasının detayları…

TOKİ tarafından yapılan bir duyuru ile konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara fırsat sunuldu. Yeni bir proje kapsamında 182 konut, açık artırma sistemi ile tüketicilere satılacak. Bu konut satışları, 42 farklı ili kapsayacak şekilde planlandı ve detaylar kısa bir süre önce paylaşıldı.

1 AĞOSTOS’TA AÇIK ARTTIRMA BAŞLIYOR

Açık artırma etkinliği 1 Ağustos tarihinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Konut satışları, online olarak internet üzerinden teklif verme imkanı sunacak.

TOKİ KONUT SATIŞI YAPILACAK İLLER

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ tarafından paylaşılan konut satışlarına ilişkin detaylar açıklandı. Bu satışlar, Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Batman, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Niğde, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat ve Zonguldak illerini kapsayacak.

Konut satışlarında ödeme detayları da araştırma konusu oldu. Satışa sunulan konutlar yüzde 25 peşinat ve 120 ay vadeli seçeneklerle sunulacak. Açık artırma kapsamında satılacak olan konutlar için Türkiye Halk Bankası ve Ziraat Bankası bankacılık hizmetlerini sağlayacak. Başvurular ve teminatlar banka şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilecek. Açık artırma gününde başvurular alınacak.