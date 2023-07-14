Akaryakıt fiyatlarında zam yağmuru sürüyor. Peş peşe zam haberleri gelmeye devam ederken az önce bir kötü haber daha verildi. Benzinin litre fiyatına yapılacak zammın ardından motorinin litresine de zam geleceği duyuruldu. Motorunun litre fiyatına 1 lira 47 kuruşluk artış yapılacak. Bu zam sonrası motorinin litresi 6 ay sonra yeniden 30 TL'nin üstüne çıkacak. Üstelik zamların ardı arkası kesilmeyecek. ÖTV zammı da yolda.

Akaryakıt fiyatlarına gelen peş peşe zamlar araç sahiplerini canından bezdirdi. Son olarak KDV zammı ile akaryakıt fiyatları değişmişti. Ancak kötü haberler daha bitmedi. Akaryakıta yeni zamlarda yolda. Benzin motorin LPG fiyatları yeniden değişecek. Araç sahipleri Şok üstüne şok yaşarken bu defa katmerli zam geliyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları ve akaryakıt zammı son dakika gelişmeleri…

MOTORİNE BİR ZAM DAHA GELİYOR

Rusya ve Ukrayna Savaşı'nın etkisiyle akaryakıt fiyatları sürekli olarak artış gösteriyor ve araç sürücülerinin canını sıkan bir haber daha geldi. Geçici bir indirimin ardından yeni bir zam haberi duyuruldu. Motorin fiyatlarına 1 lira 7 kuruşluk bir zam yapılacakken, benzin fiyatlarında henüz bir değişiklik görülmedi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde:

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 26.60 TL

Motorin: 25.19 TL

LPG: 11.85 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 26.65 TL

Motorin: 25.25 TL

LPG: 11.89 TL

Ankara

Benzin: 27.13 TL

Motorin: 25.72 TL

LPG: 11.97 TL

İzmir

Benzin: 27.15 TL

Motorin: 25.83 TL

LPG: 11.99 TL

Akaryakıt fiyatlarındaki sürekli artış, sürücüleri ekonomik olarak zorluyor ve araç kullanım maliyetlerini yükseltiyor. Bu nedenle, sürücüler tasarruf önlemleri almak, daha verimli sürüş teknikleri uygulamak ve alternatif ulaşım seçeneklerine yönelmek gibi adımlar atarak maliyetleri azaltmaya çalışıyor.