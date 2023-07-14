Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev hanımlarına devlet desteği müjdesi geldi. Başvuru yapan ev hanımları tam 3300 TL aylık nakit destek alma şansına sahip olacak. Cumhurbaşkanı onaylı verilecek olan nakit destek ödemesi eşini kaybetmiş ve çocuklarına Bakmak zorunda kalan ev hanımlarına sağlanıyor. Ayrıca ev hanımlarına isteğe bağlı sigorta ile de destek veriliyor. e-devlet üzerinden 11 haneli T.C kimlik numarası ile başvuru yaparak ödeme alma şansına sahip olabilirsiniz.

Devlet, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile her vatandaşına özel maddi destek imkanı sunmaya devam ediyor. Sosyal devlet olmanın hakkını veren devlet, ev hanımları için de özel sosyal yardım fırsatları hazırladı. Eşini kaybetmiş ve çocuklarına Bakmak zorunda kalan ev hanımları için devletten aylıktan 3300 TL nakit destek ödemesi var. Başvurular e-devlet üzerinden yapılıyor ve başvuru süreci de oldukça hızlı ilerliyor. Peki, ev hanımlarına yardım şartları neler? Kimler devletten destek ödemesi alabilir?

E-DEVLET'TEN BAŞVURU YAPAN EV HANIMLARINA NAKİT DESTEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi milyonlarca haneye her ay düzenli sosyal yardım fırsatı sunuyor. Ev hanımları için de Bakanlığın sunduğu özel ödemeler var. Eşini kaybeden ve çocuklarına bakmakla yükümlü olan ev hanımları başvuru yapmaları durumunda devletten düzenli destek alabiliyor. Başvurular e-devlet üzerinden kolaylıkla yapılırken aynı zamanda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarından da başvuru yaparak ödeme almak mümkün oluyor. Ev hanımlarına sunulan devlet desteği için bazı şartlar da var.

EV HANIMLARINA DESTEK ÖDEMESİ ŞARTLARI

Aile Bakanlığının ev hanımlarına sağladığı sosyal yardım ve destek ödemeleri için aranan şartlar belli oldu. Daha gelirli ve ihtiyaç sahibi olmanın yanı sıra eşini kaybetmiş ev hanımlarının bu yardım ödemesinden faydalanabileceği öğrenildi. Ev hanımları çocuklarına bakmakla yükümlü olmaları halinde devletten başvuru yaparak sosyal destek alma şansına sahip olacak. Tek bir başvuru yeterli olacak ev hanımlarına her ay düzenli ödeme PTT aracılığıyla yapılacak. TC kimlik kartı ile PTT şubelerine giderek yardım ödemesini alabilirsiniz.