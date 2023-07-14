Elon Musk son yaptığı değişiklikle Twitter'da para kazanma dönemi başlattı. Peki ama bu nasıl olacak? Twitter'dan nasıl para kazanılacak?

Twitter'da doğrulanmış bir hesaba sahip içerik üreticiler, paylaştığı tweetlere gelen yanıtlardaki reklam gelirlerinden pay alabilecek. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde ödemelere başlandı bile.

Twitter, Instagram'a rakip oluyor. İçerik üreticilerini kendi sitesine çekmeye çalışan Elon Musk, Twitter'da para kazanma dönemi başlattığını duyurdu. Twitter'da para kazanma yolları arasında içerik üreticilerinin sponsorluk anlaşmaları ve bağışlar düzenlemesinin de bulunduğu Süper Takip sistemi var.

Twitter'da artık içerik üreticileri gönderilerine verilen yanıtlardaki reklam gelirinden para kazanabilecek. Bunun için hesabın Twitter Blue'ya abone olması ve son 3 ayda aylık olarak 5 milyon tweet etkileşimi alması gerekli. Twitter'ın sahibi Elon Musk'a bu ödemeleri Stripe üzerinden yapıldığının bilgisini de verdi.

Konuyla ilgili olarak, 750 bin takipçisi bulunan yazar Brian Krassenstein, Twitter'ın kendisine 24.305 dolar ödeme yaptığını, 23 bin takipçisi olan SK adlı bir kullanıcı 2.236 dolar, 1.7 milyon takipçisi bulunan Benny Johnson adlı bir içerik üretici ise Twitter'ın kendisine 9.546 dolar ödeme yaptığını açıkladı. Yapılan ödemeler içerik üreticilerin tweet etkileşimlerine göre belirleniyor. İçinde cinsellik ve suç gibi öğeler bulunan içeriklere ise ödeme yapılmayacak.