Türkiyede her yeni güne yeni zamlarla uyanmaya devam. Akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli omak üzere yeni zam geliyor. Benzine yeniden zam geliyor.

Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 1 lira 32 kuruş zam geleceği duyruldu. Benzine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 32 kuruş zam geleceği açıklandı. Motorin fiyatlarında şimdilik bir değişiklik açıklanmadı.

Peki güncel akaryakıt pompaya yansıyan fiyatlar şu an ne durumda. İstanbul'da motorin litre fiyatı 14 temmuz 2023 Cuma günü 26,37 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise 26.65 liradan satılıyor.

Bu geceki zamla birlikte ise benzinin litre fiyatı;

İstanbul’da 28,02 TL’ye,

Ankara’da 28,48 TL’ye,

İzmir’de 28,59 TL’ye yükselecek.

Motorinin litre fiyatı ise;

İstanbul’da 26,32 TL,

Ankara’da 26,80 TL,

İzmir’de 26,98 TL olarak devam edecek.