Ünlü profesör Celal Şengör, kendisini yapay zekayla ilahi söylüyormuş gibi gösteren videoyu yapan kişilere sert çıktı.

Celal Şengör, ilahi söylediği videoyu hazırlayanlara "ahlaksızlar" diye seslendi ve dava açacağını söyledi. Yapay zeka ile son günlerde kişilerin seslerinden söylemedikleri videolar paylaşılmaya başlanmıştı. Bu durumun son kurbanı da ünlü profesör Celal Şengör oldu.

Yapay zekanın son kurbanı ilahi söyleyen Celal Şengör oldu. Ünlü profesör Celal Şengör'e yapay zeka ile ilahi söylettirildiği videoya Celal hocadan çok sert tepki geldi.

Celal Şengör sinirlerine hakim olamadı ve "Ahlaksızlık tam da budur. Reziller. Birinin yapmadığı bir şeyi yapıyor gibi göstermek büyük bir sahtekarlık aşağılık bir harekettir" dedi.

Şengör'ün yakın arkadaşı Fatih Altaylı, Twitter paylaşımında Şengör'ün videoyu hazırlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.