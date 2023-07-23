Vakıfbank tarafından emekli müşterilerine yönelik yapılan kampanyaların ardı arkası kesilmiyor. Temmuz ayında emeklilere özel cazip teklifler sunan Vakıfbank, yeni promosyon miktarlarını açıkladı. bankadan yapılan açıklamada promosyon ücretlerinin güncellendiği bildirildi. SSK BAĞ-KUR 4C ve EYT emeklisine sunulan promosyon Temmuz ayında rekora koştu. işte Vakıfbank güncel promosyon kampanyası detayları…

VakıfBank'ın emekliye yönelik kampanyalarında bir Yenisi daha başlıyor. emekli olunca cebini dolduracak yeni duyuruyu yapan Vakıfbank bir başvuru yapan SSK BAĞ-KUR 4C ve EYT emeklisine 5.000 TL'lik promosyon fırsatı sunacağını bildirdi. emekli maaş zammı ile birlikte Vakıfbank tarafından sağlanan promosyon ücretlerine de yeni bir güncelleme yapıldı. Tüm emekliler başvuru şartı ile VakıfBank'ın bu kampanyasına katılabiliyor. başvurusu onaylanan emeklilere ödemeler aynı gün içinde ATM'den yapılıyor… Güncel promosyon fırsatları ve detaylar haberimizde…

VAKIFBANK PROMOSYON MİKTARINI GÜNCELLEDİ

Son dönemlerde özel bankaların ve kamu bankalarının emekliye yönelik gerçekleştirdiği promosyon kampanyaları dikkat çekiyor. özellikle kamu bankaları geçmiş dönemlerde düşük promosyon fırsatı sağlarken Yeni dönemde verilecek promosyon miktarı arttı. Vakıfbank'tan yapılan duyuruya göre emekliye artık 5.000 TL promosyon imkanı sağlanacak. SSK BAĞ-KUR memur emeklisine EYT emeklisi olan tüm emekliler başvuru yaparak VakıfBank'ın kampanyasından yararlanabilecek.

Emekliye maaş aralığına göre promosyon imkanı sağlayan Vakıfbank'ta ödemeler 3000 TL ile 5000 TL arasında değişiyor. Üstelik koşulsuz şartsız promosyon ödemesi sağlanıyor. Sadece 3 yıllığına Vakıfbank müşterisi olanlara anında nakit destek veriliyor.

EMEKLİYE ÇOK CAZİP KAMPANYALAR VAR

Emekli promosyon miktarını güncelleyen Vakıfbank aynı zamanda emekliye çok cazip ve özel kampanyalar sunmayı da ihmal etmiyor. Yeni dönemde Vakıfbank tarafından emekliye düşük faizli emekli kredisi fırsatları da veriliyor. Emekli kredisi almak isteyenler başvurularını Vakıfbank şubelerinden mobil bankacılıktan ya da internet bankacılığından kolaylıkla yapabiliyor. En uygun faiz oranı ile kredi sağlayan Vakıfbank 36 Aydan başlayan vade seçenekleri de sunuyor.