2017 senesinden beri emekliye ödenen Emekli promosyonu kampanyaları milyonlarca vatandaşın ilgi odağı olmaya devam ediyor. Bankalar müşteri portföyüne genişletmek adına ay ay emekli promosyonu güncellemelerini sunarken bu kapsamda en fazla emekli müşteri kapan banka en fazla promosyon ödemesi veren banka olarak karşımıza çıkıyor. Emeklilere dul ve yetimlere de Tek seferlik ek ödeme olarak karşımıza çıkan emekli promosyonu kampanyaları devam ediyor.

Temmuz ayının bitmesine bir hafta kala, bankalar Ağustos ayı emekli promosyon kampanyalarını açıklamaya başlamış bulunuyor. Emekli promosyonu ödemelerinden en fazla Karlı çıkan kesim eyt'liler olurken bankasını değiştirmek isteyen hali hazırdaki emekliler ile birlikte dul ve yetim maaşı alan bireyler de faydalanabiliyor. Ağustos ayında emekli promosyonu ödemeleri miktarları artacağa benziyor. Bu kapsamda 10.000 TL'ye Varan promosyon imkanı sunan bankalar mevcut. Halihazırda emeklilerin ve eyt'lilerin faydalanabildiği emeklilik promosyonu kampanyalarında 10.000 TL'ye Varan ödemeler mevcut.

Emekli Zammı Promosyonları Arttıracak

Temmuz ayında yapılan emekli zammı sonrasında bir üst maaş dilimine geçen emekliler daha bir dikkatle Emekli promosyonu miktarlarını araştırmakta. Emekliye yapılan yüzde 25'lik zam kimi emeklilerin promosyon miktarlarını da arttıracak. 3500 TL'nin altı, 3500 7500 lira arası, 7500 10.000 lira arası, 10.000 lira üzeri maaş alanlar şeklinde farklı tutarlarda yapılan promosyon ödemeleri tekrardan düzenleneceğe benziyor. Yüzde 25'lik Emekli promosyonu zammı sonrasında bulunduğu maaş aralığında bir üst maaş aralığına çıkan emekli promosyon tutarlarını farklı olarak da ödeyebilme imkanı kazanıyor. Kimi bankaların sunduğu emekli promosyonu miktarları fazla iken kimi bankalarda standart düzeyden yukarı çıkmamayı tercih ediyor.

Bankaların Emekli Promosyonları

Akbank Emekli promosyonu kampanyasında 7.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi imkanı sunarken kredi kartı başvurusu yapan emekliye de verdikleri söz karşılığında 3000 lira hediye veriyor. Denizbank standart emekli promosyonu ödemesi yapan bankalar arasında yer alıyor. 5.000 TL'ye kadar promosyon ödüyor. Garanti Bankası 7500 TL'ye kadar promosyon ödemesi yaparken 500 lira kredi kartı harcaması yapan müşterisine ise 1000 lira bonus kazandırıyor. ING Bankası en fazla promosyon ödemesi veren bankalar arasında yer alıyor. 8.500 liraya kadar yaptığı ek ödemeye ek olarak fatura talimatlarına 1.500 liraya kadar ödeme imkanı sunuyor. Qnb Finansbank 8000 liraya kadar emekli promosyonu imkanı sunarken kredi kartı harcama sözüne yılda 1250 lira indirim imkanı da sağlıyor.