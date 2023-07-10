Asgari ücret zammı, memur maaş zammı, emekli memur zammının sırasıyla açıklanması sonrasında gözler destek ödemelerine çevrili bekliyor. Aile Bakanlığı gün gün destek ödemeleri konusunda zamlı gelişmeleri sunarken, hak sahibi vatandaş ise hangi destek ödemelerine zam yapıldığını araştırıyor. Bakanlık tarafından zamlı ödemeleri başlanan destekler ile alakalı e-devlet üzerinden kontrol edilmesi bilgisi sunuldu. En son Temmuz ayında bitmesi planlanan Aile Destek Programı ile alakalı olarak Erdoğan'ın yaptığı açıklamada 1 sene daha programın uzatıldığı açıklanmıştı. Aile Destek Ödemelerine de zam yapılıp yapılmadığı merakla araştırılıyor.

SED ödemelerinin uzatılması sonrasında yeni başvuru yapmak isteyen vatandaş, başvuru şart ve detaylarını araştırıyor. Devlet dar gelirli vatandaşa türlü türlü destek ödemesi sunuyor. Özellikle de çocuğu olan dar gelirli vatandaş bir çok ödemeden faydalanıyor. Evdeki çocuk sayısına göre miktarından değişiklik gösteren SED yardımı kapsamında ödenen destek ödemelerinin dee zamlandığı haberi son dakika açıklandı. PTT aracılığı ile ödemesi yapılan çocuk desteği programı ile alakalı başvuru şart ve detayları sizlerle..

Çocuklu Hanelere Yardım Ödemesi

Bu ay açıklanan enflasyon rakamı, yüzde 19'un üzerinde seyretmekte. Bu orana göre destek ödemelerine de zam yapılacak. Ailede çocuğu olan bireylere özel olarak ödenen SED çocuk yardımı kapsamındaOkul öncesi çocuklar için 2 bin 59 TL olan yardım 2.421 TL, ilköğretim okuyanlara 3.632 TL, ortaöğretim okuyanlara 3.874 TL ve yükseköğretim okuyan çocuklara ise 4.358 TL zamlı ödeme yapılacak.

Engelli Aylığında Artış

2023 yılı başında yapılan zam ile birlikte 40-69 engeli olan kişilere ödenen engelli aylığı 1.594 TL ödenmekteydi. Son zam ile birlikte 1.874 TL olarak ödenecek. 70 ve üzeri engeli olan bireye ise 1.392 TL'den 2.811 TL ödenecek.

Evde Bakım Maaşı da Zamlandı

Hanede kişi başına düşen gelirin 5.671 TL'den az olması durumunda ödemesi onaylanan evde bakım maaşı da zamlandı. 4336 TL olarak ödenen evde bakım maaşı ödemeleri 5.097 TL'ye yükseldi.