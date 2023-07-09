Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında bir banka, ilkokul mezunu ve 45 yaş altındaki bireylere tam 250 bin TL kredi imkanı sunma kararı aldı. Bu fırsat, bankaya yoğun talep gösteren insanlar için büyük bir sevinç kaynağı oldu. Bankalar, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 15 artırmasının ardından stratejilerini güncelledi ve kredi kartı faiz oranlarını yükseltirken yeni müşteriler çekmek için çeşitli kampanyalar başlattı.

45 YAŞ ALTI KİŞİLERE 250 BİN TL DESTEK

Bu bağlamda, ilkokul mezunu ve 45 yaş altı bireylere yönelik 250 bin TL kredi imkanı sunan bir banka öne çıktı. Bankanın duyurusuna göre, başvuranlara 250 bin TL kredi sağlanacak. Bu özel kredi fırsatından yararlanmak için şartları kontrol ederek başvuruda bulunabilirsiniz.

Halk Bankası da girişimcileri desteklemek amacıyla Halk Girişimci Kredisi vereceğini duyurdu ve şartları açıkladı. Şartlar arasında en az ilkokul diplomasına sahip olmak ve 45 yaşını geçmemek bulunuyor. Yeni iş kuran kişilerin durumuna göre yaş şartı ise 55 olarak değişebiliyor.

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Bankanın sunmuş olduğu bu kredi fırsatı, iş kurmak isteyen girişimcilere destek sağlamayı hedefliyor. Diğer girişimci kredileri arasında Tekno Girişimci Destek Kredisi, Genç Girişimci Kredisi, Cesur Girişimci Kredisi, KOSGEB Uzman Girişimci Kredisi ve Esnaf Girişimci Kredisi gibi seçenekler de bulunuyor. Bu kredi imkanlarını değerlendirerek girişimcilik yolculuğunuza destek olabilirsiniz.