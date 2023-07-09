Emekli maaşlarına dev bir zam yapıldığı duyuruldu. SSK, Bağkur ve memur emeklileri, yeni zam oranlarına göre maaşlarını alacaklar. Aynı zamanda, milyonlarca emekliyi ilgilendiren kök maaş detayları da gün yüzüne çıktı. En düşük emekli maaşı 7.500 TL olarak belirlendi ve bu rakamda bir değişiklik yapılmadı. Ancak, Genel Kurul'da sürpriz bir ek madde gelebilme ihtimali de değerlendiriliyor. Bu madde olmasa bile en düşük emekli maaşı 7.500 TL olacak veya tamamlanacak.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK

Ayrıca, emekli maaşlarının ne zaman hesaplara yatırılacağı konusunda bilgilendirme yapıldı. SSK emeklileri, ayın 17'si ile 25'i arasında, Bağkur emeklileri ise 26-28 arasında zamli maaşlarını alabilecekler. Memur emeklileri ise zamlı maaşlarını bir sonraki ay toplu bir şekilde alacaklar.

EMEKLİYE KÖK MAAŞ DETAYI

Kök maaş detayları da emeklileri yakından ilgilendiriyor. En düşük emekli maaşı 7.500 TL olarak belirlendi ve bu rakamda bir değişiklik yapılmadı. Ancak, 6.000 TL'nin üzerinde maaş alanlara yüzde 25 oranında bir zam yapılacak. Bu durumda, 6.000 TL ve altı maaş alanlar için bir zam söz konusu olmayacak. Devlet, 6.000 TL'nin yüzde 25'ini hesaplayarak emekli maaşlarını 7.500 TL'ye tamamlayacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA ZAM GELECEK

Öte yandan, en düşük emekli aylığının yükseltilme ihtimali de değerlendiriliyor. Gelecek Genel Kurul'da bu konuda bir önerge sunulabileceği belirtiliyor. Bazı kesimler, yüzde 25 zam oranının en az yüzde 30'a çıkarılması gerektiğini ve en düşük emekli aylığının 10.000 TL'ye yükseltilmesi gerektiğini savunuyor. Konuyla ilgili gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.