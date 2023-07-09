Nakit paraya ihtiyacı olanlar yaz aylarında nakit ihtiyacını Kredi kullanarak karşılamak isteyenler için o bankadan güzel haber geldi. Vatandaşım imdadına yetişen banka faizsiz uygun geri ödeme koşulları ile kredi desteği sağlayacak. Üstelik 3 ay ödeme erteleme imkanı da var. Yeni kredi kampanyasının şartları belli oldu. Faizsiz kredi kullanmak isteyenler için detaylar haberimizde…

Yaz aylarında çeşitli sebeplerden dolayı artan nakit ihtiyacı için o bankadan büyük atak geldi. Faizsiz ve uzun vadeli Kredi imkanı sunuluyor. 30.000 TL'ye kadar nakit ihtiyaçlarınız için o bankaya başvuru yaparak faizsiz ve 3 ay ödeme ertelemeli kredi alma şansına sahip olabilirsiniz. Türkiye Ekonomi Bankası tarafından yapılan duyuruda 36 ay vadeli faizsiz kredi desteği sağlanacağı bildirildi. Nakit ihtiyacı olan herkese yapılan duyuru kapsamında başvuru şartları da kolaylaştırıldı. TEB faizsiz kredi desteği ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

YÜZDE 1.99 FAİZ ORANI İLE 30.000 TL KREDİ DESTEĞİ

TEB faizsiz kredi kampanyası ile birlikte düşük faizli kredi desteği de sunuyor. Bankadan yapılan açıklamada %1.99 faiz oranı ile 30.000 TL kredi desteği verileceği bildirildi. 36 ay vadeli olarak sunulacak olan kredi desteği aynı zamanda 3 ay ödeme ertelemeli de olacak. Türkiye Ekonomi Bankası müşterileri için başvuru koşullarını da kolaylaştırdı. Başvuru yapmak isteyenlerde aranan şartlar şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Düzenli gelire sahip olmak

En az 3 aydır sigortalı çalışıyor olmak

Kredi notu 1200 puan ve üstü olmak

7/24 BAŞVURU YAPABİLİRSİNİZ

TEB düşük faizli kredi kampanyası için başvurular açıldı. Başvuru yapmak isteyenler bankanın mobil bankacılık ve internet bankacılığı hizmetleri üzerinden 7/24 başvuru yapabilir. Fiziksel başvuru yapmak isteyenler ise banka şubelerine T.C kimlik kartı ile birlikte giderek başvuru işlemlerini tamamlayabilir.

Türkiye Ekonomi Bankası tarafından sunulan düşük faizli ve faizsiz kredi desteği imkanları için son başvuru tarihi 31 Temmuz 2023 olarak belirlendi. O tarihe kadar başvurular kabul edilecek. Başvurusu olumlu sonuçlananlara ise kredi desteği ödemeleri aynı gün içinde yapılacak.