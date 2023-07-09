Emekli maaşı alan 15 milyon kişiyi ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. Zamlı maaşlar belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yüzde 25 zam geldi. Temmuz ayından itibaren maaşlar hesaplara zamlı olarak yatacak. Zam kararı sonrası emekliler zamlı maaş ödeme tarihlerini de merakla araştırmaya başladı. Gündemde en önemli sorulardan biri “Temmuz ayı emekli maaşları ne zaman yatacak” sorusu oldu. Emeklilerin zamlı maaşları tahsis numarasına göre ödenecek. Tarihler az önce açıklandı. İşte emeklilerin beklediği o haber…

15 milyon emekli için zam kararı verildi. Uzun süreden beri merakla beklenen zamlı emekli maaşları da netlik kazandı. Emekliye enflasyon farkı ve refah payı da dahil yüzde 25 oranında zam yapılacak. Tüm emeklilere ve memurlara eşit zam yapılırken zamlı emekli maaşlarının ne zaman yatacağı da merak konusu oldu. Nihayet emeklilerin beklediği haber geldi. Emekli tahsis numarasına göre zamlı maaş ödeme tarihleri netleşti. İşte Temmuz 2023 emekli maaşı ödeme tarihleri…

EMEKLİYE YÜZDE 25 ZAM MECLİSTEN GEÇTİ

SSK, Bağ-Kur 4C emeklisi uzun süreden beri maaş zammı kararını bekliyordu. Zam oranları ile ilgili bir çok da iddia bulunuyordu. Milyonlarca emeklinin beklediği haber önceki gün geldi. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları yüzde 19,77 olurken torba yasada refah payı dahil emekli maaş zammı ortaya çıktı. 15 milyon emekli için zam oranı yüzde 25 olarak belirlendi. Yani Temmuz 2023 emekli zammı yüzde 25 olarak uygulanacak.

Emekli maaş zammının belli olmasının hemen ardından da emekli zamlı maaş ödeme tarihleri araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanlığı milyonlarca emekli için açıklama yaptı. Temmuz ayı emekli maaşı ödeme tarihleri netleşti.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Peki Temmuz zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek? SSK, Bağ-Kur memur emeklisi vatandaşlar farklı tarihlerde maaş alıyor. Zamlı emekli maaşları da emekli tahsis numarasına göre hesaplara yatacak. Emekliler maaş aldıkları kurumların ödeme günlerine göre banka hesaplarından zamlı emekli maaşlarını alabilecek.

Emekli maaşları geçtiğimiz ay Kurban Bayramı nedeniyle öne çekilmiş, Haziran ayı maaşları hesaplara erken yatmıştı. Ancak Temmuz ayında emekli maaş ödemeleri zamanında yapılacak. Emekliler maaş aldıkları kuruma göre ödeme tarihlerini takip edebilir.