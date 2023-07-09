Devlet desteği ödemelerine zam geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş zam kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Milyonlarca kişinin faydalandığı sosyal yardım ödemeleri Temmuz ayından itibaren zamlı olarak ödenecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı zam detaylarını da tek tek açıkladı. 4.050 TL zamlı devlet desteği ödemesi için başvurular yarın başlıyor Hatta başvuru şartları ve detaylar haberimizde…

2023 Temmuz zammı geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklandı. %25 oranında zam kararı alınırken sadece emekli ve memur maaşları değil aynı zamanda devletin ödediği sosyal yardımlarda da iyileştirme yapıldı. Yapılan maaş artışı ile birlikte memur maaş katsayısına göre belirlenen sosyal yardımlara rekordan geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş zam haberini sosyal medya hesabından duyurarak sosyal yardım alan vatandaşlara müjdeyi verdi. Devlet desteği ödemeleri memur maaş kat sayısı oranında arttı. Peki, sosyal yardımlara ne kadar zam geldi? Sosyal yardım şartları ve zamlı ödemeler haberimizde…

TEMMUZ AYI SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ BELLİ OLDU

Memur maaş zamları emekli maaş zammının belli olması ile birlikte Temmuz ayı sosyal yardım ödemelerine yapılan artışta ortaya çıktı. Zam kararını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sosyal medya hesabından duyurdu. Engelli maaşı evde bakım maaşı yaşlılık aylığı hepsi arttı. Yeni zamlı ödeme miktarları da açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahir Özdemir Göktaş’ın yaptığı açıklamaya göre Temmuz ayında yapılan düzenleme ile birlikte %70 ve üzeri engelliler için ödenecek yeni Maaşlar 2811 TL bir gün %40 69 arası engelliler için ödenecek yeni maaşlar 1874 TL, 65 yaş üstü vatandaşlara ödenecek yeni maaşlar ise 2348 TL oldu.

Zanlı sosyal yardım ödemeleri Temmuz ayından itibaren hak sahibi vatandaşların hesaplarına geçecek.

DEVLET DESTEĞİ ALMA ŞARTLARI NELER?

Devlet yardımı almak için belirlenen bazı şartlar bulunuyor. En önemli Kriter hane içinde kişi başına düşen gelirim Asgari ücretin üçte birinden az olması. Ancak yardım ödemelerinde Bazı özel şartlarda var. Örneğin engelli maaşı almak için belirli engelli raporuna sahip olmak gerekiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesini ziyaret ederek aranan şartları detaylı şekilde öğrenebilirsiniz.