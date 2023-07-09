Emekli maaş zammı dün açıklandı. Milyonlarca emekliye refah payı ile birlikte yüzde 25 oranında zam yapılması kararı alındı. Maaş zammının belli olmasının ardından emeklilerin aldığı ödemelerin artmasına yönelik bankalardan da yeni bir adım geldi. Az önce açıklama yapıldı. Emekli maaşı alan ve başvuru yapan kişilere ATM’den 10.000 TL karşılıksız nakit desteği verilecek. Emekli promosyon ücretlerine zam yapıldı. İşte temmuz ayı güncel emekli promosyon ücretleri…

Emekli maaş zammının açıklanması sonrasında gözler bankalara çevrilmişti. Temmuz ayında yapılan emekli zammının ardından bankaların promosyonlara nasıl bir düzenleme yapacağı merakla takip ediliyordu. Nihayet bankalar da düğmeye bastı. SSK, Bağ-Kur ve 4C emeklisi için bankalardan büyük müjde geldi. Emekli banka promosyonu ücretlerine zam yapıldı. Milyonlarca emekliye yapılan promosyon ödemesi miktarı da böylece değişti. Peki emeklilere Temmuz ayı promosyon zammı ne kadar oldu? Emekliler kaç TL promosyon alacak? İşte Temmuz ayı emekli promosyon ücretleri listesi…

EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİNE DE ZAM GELDİ

Emekli maaşı alanlara bir müjde de bankalardan geldi. Bankaların emeklilere verdiği promosyon miktarları arttı. Temmuz ayı zamlarının açıklanması ile birlikte harekete geçen bankalar, promosyon zamlarını peş peşe duyurdu.

Temmuz zammı öncesi bankaların emekli promosyonları 3500-7500 TL arasında değişiyordu. Emekli maaşları önceki gün refah payı dahil yüzde 25 oranında arttı. Bankalar da zam kararı sonrası harekete geçerek promosyon zammı yaptı. Özel bankaların aldığı yeni karar doğrultusunda emekli promosyon ücretleri 10.000 TL'ye kadar yükseldi. başvuru yapan emeklilere bankalardan 10.000 TL'ye varan nakit promosyon ATM'den verilecek.

YENİ PROMOSYON ÜCRETLERİ 31 TEMMUZ'A KADAR GEÇERLİ

Bankaların Temmuz ayı promosyon fırsatları belli olurken son başvuru tarihi de verildi. 10.000 TL'ye Varan promosyon fırsatından yararlanmak için başvuruların 31 Temmuz 2023 tarihine kadar yapılması gerekiyor. Bu tarihe kadar başvurusunu tamamlayanlar promosyon ödemelerini ATM'den alabilecek. başvuru işlemleri ise mobil bankacılıktan ve internet bankacılığı üzerinden de yapılabilecek. yani promosyon fırsatını değerlendirmek için şubeye gitmeye gerek yok.