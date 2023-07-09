Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından dar gelirli ve ihtiyaç sahibi hanelere yeni müjde geldi. Temmuz ayında bitmesi planlanan aile destek paketi uzadı. Üstelik hane başına verilen aile destek paketi ödemeleri için miktar da arttı. Yaklaşık 4 milyon hanenin yararlandığı aile destek paketi 1 yıl daha sürecek. Aylık ödeme miktarı ise 10.800 TL oldu. Her ay ihtiyaç sahibi hanelere PTT üzerinden tam 10.800 TL hane başı yardım yatacak. Aile destek paketi son durum ve Temmuz ayı ödeme tarihleri haberimizde…

Aile destek paketi uzadı mı? İhtiyaç sahibi haneler son günlerde bu sorunun yanıtını merakla araştırıyordu. Nihayet beklenen müjde geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı az önce açıklama yaptı. Her ay 4 milyon hanenin yararlandığı Aile destek paketi ödemeleri uzadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine 1 yıl daha ödenecek olan aile destek paketi ödemelerine zam da geldi. 15 Temmuz’dan itibaren zamlı ödemeler hesaplara yatacak. Aile destek paketi ödemeleri son durum ve son dakika gelişmeleri haberimizde…

AİLE DESTEK PAKETİ UZADI MI 2023?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl Temmuz ayında ihtiyaç sahipleri için başlatılan Aile Destek paketi ödemeleri ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Aile Destek paketi ödemeleri uzatıldı. Aile Destek paketi ödemeleri bir yıl daha devam edecek. Yaklaşık 4 milyon hanenin faydalandığı aile destek yardımı için zam kararı da alındı. Aile Bakanlığı bu sabah açıklama yaptı aile yardımı miktarı arttı. Peki, aile destek yardımı ne kadar oldu? Aile destek yardımı aylık kaç TL ödenecek?

AİLE DESTEK PAKETİ YARDIMI ZAMLI NE KADAR?

Aile yardımı ödemeleri memur maaş katsayısında yaşanan artık sonrasında zamlı olarak yatmaya başlayacak. Hane başına verilecek olan ödeme miktarının 10.800 TL'ye yükseldiği öğrenildi. Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 4 milyon haneye müjdeli haberi verdi. Temmuz ayı itibariyle aile destek ödemeleri zamlı olarak hesaplara geçecek.

AİLE YARDIMI ALMA ŞARTLARI NELER?

Aile yardımı almak için Aile Bakanlığı tarafından bazı şartlar aranıyor. En önemli şart ise hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3’te birinden az olması. Bu şartı taşıyan hanelerde bir kişinin başvuru yapması yeterli oluyor. Başvurular e-Devlet’ten ya da SYDV’lerden yapılabiliyor. Başvurusu olumlu sonuçlananlar ise TC kimlik kartı ile PTT şubelerine giderek ödeme alabiliyor.