Uzun süredir asgari ücret zammı, emekli maaş zammı ve memur maaş zammı merakla beklenmekteyteydi. Geçtiğimiz haftalarda açıklanan asgari ücret zammı sonrasında heyecan dorukta emekli ve memur maaş zammı açıklaması beklenmekteydi. Geçtiğimiz günlerde ise bununla alakalı olarak enflasyon oranları açıklanmıştı. Açıklanan enflasyon oranlarına artı refah payı eklemesi ile birlikte yeni zamlı maaşlar ortaya çıkmıştı. Bu zamlardan bir çok destek ödemesi de nasibini alırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, son dakika açıklamasında destek ödemelerine yapılan zam ile alakalı detayları sundu.

Sosyal Desteklere Zam

Destek ödemeleri de maaş zamları sonrasında şekillenmeye başladı. Aylık ödemelere 937 TL zam müjdesi verildi. Memur maaş kat sayısında yapılan düzenleme ile birlikte bakanlık tarafından yapılan açıklama kapsamında destek ödemelerine de zam yapıldı. Çok sayıda bireyin faydalandığı destek ödemesi de artık zamlı ödenecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medyadan yaptığı açıklama da; yaşlı aylığının 2.348 TL’ye, yüzde 40-69 arası engelli aylığının 1.874 TL’ye, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığının 2.811 TL’ye yükseldiğini belirtti. Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonu ile hareket ettiklerini hatırlatan Göktaş, uygulanan sosyal hizmet modelleri ile düşük gelirli birey ve ailelerin ihtiyaçlar doğrultusunda desteklendiğini vurguladı.

Bakan Açıkladı

Konu ile alakalı açıklama yapan Bakan Göktaş; “Temmuz ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1.997 TL’den 2.348 TL’ye, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 1.594 TL’den 1.874 TL’ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 2.392 TL’den 2.811 TL’ye yükseldi. Diğer yandan 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 1.594 TL’den 1.874 TL’ye, hafif silikozis aylığı 3.445 TL’den 4.050 TL’ye, orta silikozis aylığı 3.938TL’den 4.629 TL’ye, ağır silikozis aylığı ise 4.388 TL’den 5.158 TL’ye çıktı. Yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim.” dedi.