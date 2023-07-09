Seçim vaatleri arasında yer alan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o dönem açıklamasını yaptığı öğrencilere yönelik destekler bir bir onaylanmaya başladı. Devlet 25 yaş altı öğrenciye senede 3.000 TL destek parası ödeyecek. Ailelerinden ayrı kalmanın mükafatını alacak olan üniversite öğrencilerine devlet yol parası verecek. Yapılan açıklama sonrasında öğrenciler ulaşım desteği ödemeleri ilemalakalı detayları araştırmaya başladı. Sadece hanesinden başka bir şehirde okuyan öğrencileri ilgilendiren bu destek üniversite öğrencilerine senede 4 kere verilecek ve toplamda 3.000 TL ödeme yapılacak. Öğrenciye ulaşım desteği detayları sizlerle.

Geçtiğimiz aylarda açıklamasıyapılan ulaşım desteği ödemeleri ikinci dönem etabı tamamlanmış bulunmakta. Bu kapsamda öğrenciler yeni dönem ile alakalı araştırmalarını sürdürüyor. Devlet dar gelirli olarak beirlenen ve geliri asgari ücretin kat be kat altında olan hanelere düzenli ya da tek seferlik desteklerini sunuyor. Bu destekler bebeklik çağından başlayarak yaşlılığa kadar uzanıyor. Hayat koşulları karşısında ezilme eğilimine olan vatanadaşa devlet türlü türlü destekler sağlarken, bu desteklerden en fazla nasibini alan ise öğrenciler ve ebeveyni olacak gini duruyor.

Devlet okuyan öğrencinin her daim arkasında olduğunu sunduğu fırsatlar ile ispatlıyor. Ulaşım yardımı da okuyan öğrencinin ailesinin yanına gitmek amacaıy ödeniyor. Bu kapsamda senede 2 defa gidiş dönüş biletleri devlet tarafından ödeniyor.

Ulaşım Desteği Kimler Alabiliyor

Ulaşım desteği adı altında ailelerinden uzakta okuyan dar gelirli öğrenciye ödeneceği açıklanan ulaşım yardımı tek seferlik 750 TL olacak. 2 sefer gidiş dönüş yol parası olarak toplamda 3.000 TL ödeme yapılacak. Devletin sunduğu devlet yardımlarından faydalanan hanelerin öğrencilerine bu imkan sağlanacak. Konu ile alakalı geçtiğimiz aylarda Bakanlık tarafından açıklama yapılmış ve "3294 sayılı Kanun kapsamında yer aldığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca tespit edilen ve Türkiye sınırları içerisinde ailelerinin ikamet ettiği ilden farklı bir ilde örgün eğitime devam eden 25 yaş ve altı Türk vatandaşı öğrencilerin, ailelerinin yanına gidiş veya okullarına dönüşlerinde yıllık 2 gidiş-2 dönüş olmak üzere toplam dört bilet hâlinde, belirlenen tek yön bilet vasıta üst limit tutarını aşmamak kaydıyla ulaşım giderlerinin karşılanmasına yönelik bir destek programıdır" denilmişti.

2022 senesinde de var olan ödeme ile yüz binlerce öğrenci yol parası derdinden kurtulmuştu. 2022 senesinde toplamda 2.000 TL ödenen bu destek 2023 senesinde zamlanarak 3.000 TL'ye ualşmış bulunmaktadır.