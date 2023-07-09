Emeklilerin merakla beklediği zam açıklaması geçtiğimiz gün yapıldı. Emekli uzun süredir beklediği zam haberine çok sevinmiş gibi olmasa da ödeme takvimini merakla araştırıyor. Peki zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? Aylardır zammın yapılacağı Temmuz ayı merakla bekleniyordu. Emekli ve memur maaşları 6 aylık enflasyona göre artış gösterdi. Ak Parti'nin meclise sunduğu 1. torba yasa emekli ve memur zamları iken AK parti sözcüsü gerekli açıklamayı kamuoyuna sundu. Teklifte en düşük memur maaşı 22 bin 17 TL olarak sunulurken, emekliye ise enslasyon artı refah payı eklemesinin sunulması tahminler arasındaydı.

Memurlar için yüzde 17.55 enflasyon zammı yanında seyyanen 8 bin 77 TL de ek ödeme olarak belirlenen maaşlar, mutlu ederken, emekli için umutlar yapılacak olan son dakika gelişmelere kaldı. Bağ-KUR emeklisinde 5.456.67 TL + 2.043.33 TL hesaplamasında 7500 TL olarak açıklanırken,

Memurlar ne zaman zamlı maaş alacak?

Memurlar senelerdir her ayın 15'inde maaş almakta. Bununla birlikte maaş bordroları maaş ödemesinden bir hafta önce hazırlanıyor. Bu ay zamlı maaş almak isteyen memur için düzenlenen tasarının bu hafta içi yasadan geçip onay alması gerekmekte iken ek bordro uygulamasının devreye girmesi ile 15 Temmuz'da zamlı maaşlarını alabilecekleri konuşuluyor.

Yeni Emekli Maaşları Ne Zaman Ödenecek?

Sunulan torba tasa teklifinde asgari ücret desteği, emekli zammı, memur zammı konuları yer aldı. 7 bin 500 TL ve üstündeki emekli maaşları ile alakalı da kademeli zam onay aldı. 7 bin 500 TL ile 10 bin arasında maaş alanlar birinci kademe, 10 bin TL ve 15 bin TL arasında maaş alanlar ikinci kademe, 15 bin TL üstünde maaş alanlar üçüncü kademe kapsamında değenlendirilecek.

Emekli maaşları ödemesi her ayın 15'i ile 26'sı arasında yapılmaktadır. Temmuz ayında zamlı emekli maaşı alınabilecek. SSK emeklileri 17-26, Bağ Kur emeklileri 25-28 Temmuz aralığında zamlı maaşlarını alma hakkını kazanacak. Enflasyon rakmalarının 17.55 çıkması emekli maaşlarına da bu oranda zam yapılacağını açıklarken, önümüzdeki hafta içerisinde de refah payı ile alakalı ek gelişmelerin sunulacağı iddia ediliyor.