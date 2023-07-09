Geçtiğimiz gün açıklanan memur ve emekli zammı sonrasında enflasyon rakamlarına bağlı olarak gece saatlerinde Resmi Gazete'de bir zam haberi daha açıklandı. sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçeteye geçtiğimiz aylarda verilen yüzde 8'lik vergi zammı tekrardan arttırıldı. Yüzde 20'ye çıkartılan vergiler vatandaşın cebini yoracağa benziyor. Sosyal medyanın gündeminde olan gece saatlerinde açıklanan zam haberi ürünlere büyük zam kapıda dedirtiyor.

Vergi Dilimi Arttırıldı

Temizlik ve hijyen ürünlerine büyük zam. Geçtiğimiz aylarda yaşanan artış vatandaşın cebini bir hayli yormuştuı Herkes tüm ürünlerde verginin düşmesini beklerken gece Resmi Gazete'de yeni vergi açıklaması yapıldı. A'dan Z'ye herşeyin vergi arttırılıyor. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde özellikle de market raflarındaki her ürüne büyük zam yapılacak.

Emekli aylığının açlık sınırının altında kaldığı günümüzde vatandaşın cebi zorlanırken, Temmuz ayı zamları da artı giderin artmasına mahal verecek. Kimi ürünlerde vergi diliminin arttığı açıklaması yapıldı. Bu kapsamda Resmi Gazete'de yayınlanan bilgiler kapsamlıca şu şekilde; Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında daha önce yüzde 8'lik KDV uygulanan sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçetenin vergi oranı yüzde 20'lik dilime girdi. Diş macunu, diş ipleri ve fırçları ise düşük vergi diliminde onay aldı.

Zamlar Başlayacak

Vergi dilimine göre düzenlenen yeni fiyat listesi Pazartesi gününden itibaren raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. Konu ile alakalı vatandaşın yorumları sosyal medyada çok konuşuluyor. Zaten pandemi sonrasında zorlaşan hayat şartları vatandaşın belini bükmüşken, hijyen ihtiyacının artması geri olarak dönmüştü. Özellikle de tuvalet kağıdı ve havlu kağıtlara geçtiğimiz sene yüzde 40 tan fazla zam yapılmıştı. Vatandaşın bu zamlar ile birlikte boşalmaya başlarken, yüzde 20'lik vergi dilimine girmesi ise kullanımların azalmasına mahal vereceğe benziyor