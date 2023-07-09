Devletin sunduğu destek ödemeleri gün gün artmaya devam ediyor. Devlet dar gelirlinin yanında olmak adına türlü türlü ödemeler yaparken, birey sayısına göre ya da ihtiyaca göre destekler belirleniyor. 2023 senesi boyunca ödeme kat sayıları artarak devam etmekte. Bunda en büyük etken hayat şartlarının git gide zorlaşması olarak açıklanırken, özellikle de temel ihtiyaçları karşılama amacı ile devlet ödemelerini sürdürüyor. Hanedeki birey sayısına göre yapılan ödemelerden biri de elektrik desteği olarak biliniyor. Fatura yardımı devletin dar gelirliye sunduğu destek olarak bilinirken, bakanlık tarafından onay alan haneler, her ay faturasının bir kısmını PTT'den çekebiliyor.



Söz konusu elektrik desteği hane bazlı olarak ödenmekte. Her ay Aile Bakanlığı'ndan onay alan birey, PTT'den düzenli olarak ödeme alabiliyor. Bunun için ise elektrik faturası ve kimliğini alması yetiyor. 2023 senesinde de milyonlarca kişi elektrik desteğinden faydalanabiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca sosyal destek alan haneler ise faturasını ve kimliğini alıp PTT'ye gitmesi yetiyor. Yeni başvurmak isteyen bireyler ise elektrik yardımı başvuru şartlarını araştırıyor. Özellikle de kışın fazlalaşan enerji ihtiyacının bir kısmını karşılamak isteyen vatandaş, bu kış da PTT kapılarını aşındıracağa benziyor.

Elektrik desteği başvurusu nereden yapılıyor

2023 yılı itibari ile elektrik desteğinden sadece hali hazırda sosyal destek alan vatandaş faydalanabilmekte iken, herhangi bir yere başvuru şartı olmaksızın, faturasının PTT'ye götürülmesi ile ek ödeme anında gerçekleşiyor. Destek kapsamında ödenecek ücret, hanedeki kişi sayısına göre 130-260 TL arasında değişiklik gösteriyor.

Elektrik desteği kaç para ödeniyor

Hanedeki kişi sayısı ve kullanılan kilovata göre değişkenlik gösteren ödeme miktarları şu şekilde;

1-2 kişilik muhtaç hanelere aylık (75 kilovatsaat) 130,09 TL,

3 kişilik muhtaç hanelere aylık (100 kilovatsaat) 173,46 TL,

4 kişilik muhtaç hanelere aylık (125 kilovatsaat) 216,82 TL,

5 ve daha fazla kişilik muhtaç hanelere aylık (150 kilovatsaat) 260,19 TL kadar aylık destek verilmektedir.

E-devletten'de başvurulabiliyor

Sosyal destek ödemesi alan birey, herhangi bir başvuru işlemi gerçekleştirmesine gerek yokken, yeni başvuru yapacak olan ve yeni sosyal yardım ödemesi alan birey, e-devletten başvuru yapabiliyor. Bunun için e-devlet hesabınıza giriş yapılması ve 'Sosyal Yardımlar' sayfasına yönlenmeniz yeterlidir.