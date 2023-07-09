Ücretli dizi ve film izleme platformlarında yer alan dizilerden biri daha ücrtesiz oldu. Apple TV+ dizisi Foundation onlardan biri oldu.

Apple TV+ dizisi Foundation artık ilk bölümüyle YouTube'da ki yerini alacak. Dünyaca ünlü dizi Foundation, ikinci sezonuna hazırlanırken Apple'dan bir hamle geldi. Apple TV, zaman zaman ücretsiz olarak açtığı dizilerine bir yenisini daha ekledi. Kısa bir süre önce dizisi Silo’nun ilk bölümünü Twitter’dan yayınlayan Apple TV, şimdi de Isaac Asimov’un aynı isimli eserinden uyarlanan dünyaca ünlü popüler bilim kurgu dizisi Foundation’ın ilk bölümünü YouTube’dan yayınlamaya başladı.

TÜRKÇE ALTYAZI YER ALACAK MI?

14 Temmuz’da ikinci sezonu yayınlanmaya hazırlanan Apple TV+ dizisi Foundation, ilk sezonun ilk bölümüyle YouTube’daki yerini aldı. Foundation'ın ilk bölümü ücretsiz olarak 10 Temmuz’dan itibaren YouTube’da yayınlanacak. Peki Foundation türkçe altyazılı olarak mı yayınlanacak? Konuyla ilgili henüz bir bilgi yer almıyor.

Isaac Asimov'un bir galaktik imparatorluğun çöküşünü anlattığı bilimkurgu romanından uyarlanan Foundation, ikinci sezonu ile Apple Tv'de yer alacak.