MFÖ grubunun üyelerinden usta sanatçı Özkan Uğur dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta ismin vefatı, hem sevenlerini hem de sanat camiasını yasa boğarken gözler kadim dostu Mazhar Alanson'daydı.

MFÖ'nün üyesi ve Özkan Uğur'un yıllardır dostu olan Mazhar Alanson, Özkan Uğur'un vefat haberi sonrası fenalaştı. O anlar sosyal medyada gündem oldu. Mazhar Alanson'un canlı yayında ağlamaktan konuşamayan halleri sosyal medyada gündem oldu.

Mazhar Alanson'un Özkan Uğur için kurduğu "Melek gibi bir adamdı. Ağızından tek bir kötü şey duymadım yıllardır. Melek gibi çocuk." ifadeleri gündemden düşmedi.

Tam üç kez lenf kanserini atlatan ancak hastalığı yeniden nükseden Özkan Uğur, geçtiğimiz hafta entübe edilmişti. Çok geçmeden dün sabah saatlerinde usta sanatçı tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybettiği haberleri geldi.

Mazhar Alanson, Özkan Uğur'un vefat haberi sonrası katıldığı bir canlı yayında gözyaşlarından konuşamadı. TRT Haber'e canlı yayına bağlanan Mazhar Alanson, spikerin "Melek gibi bir adamdı. Ağzından tek bir kötü şey duymadım yıllardır. Melek gibi çocuk." ifadelerini kullandı. Alanson daha sonra konuşamadığını iletti ve "Benim şimdi çıkmam lazım. Aysun Hanım'a gitmem lazım." diyerek veda etti.