Emekli maaşlarına ilişkin olarak Temmuz ayında önemli bir gelişme yaşandı. Nakit promosyonlarda yapılan büyük bir zam ile emekli maaşlarına daha yüksek ödemeler yapılacağı duyuruldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK), Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve EYT emeklileri için promosyon tutarları belirlendi. Bankalar tarafından yapılan duyuruya göre, Temmuz ayı promosyon ödemeleri ile ilgili detaylar şu şekilde:

MAAŞ ZAMMI SONRASI İKRAMİYE ZAMMI DA GELDİ

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, memurların maaşlarına yüzde 17,55 oranında enflasyon zammı ve 8 bin 77 TL seyyanen artış yapılacağını açıkladı. Memur maaşlarındaki zam oranları netleşirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da emekli maaşlarıyla ilgili çalışmaların başladığını duyurdu. Bu açıklamaların ardından emekli promosyonu ödemeleri de merak konusu oldu.

Garanti Bankası, Temmuz ayı için geçerli olan emekli promosyonlarıyla ilgili açıklama yaptı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, maaşlarına göre promosyon ödemeleri alacaklar. Örneğin, 3.500 TL'nin altında maaş alan emeklilere 4.500 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arasında maaş alanlara 5.250 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arasında maaş alanlara 6.750 TL, 10.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 7.500 TL promosyon ödemesi yapılacak. Bu promosyon kampanyası Temmuz ayı boyunca devam edecek.

31 TEMMUZ SON BAŞVURU TARİHİ

Garanti Bankası'nın açıklamasına göre, 1 - 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında emekliler, üç yıl boyunca maaşlarını Garanti Bankası'ndan alma taahhüdü verirse, emekli maaşı promosyonuna ek olarak kredi kartıyla 500 TL harcamalarına karşılık 1.000 TL bonus kazanabilecekler. Bu özel kart kampanyasıyla birlikte emeklilere ek avantajlar sunulacak.

Emekli promosyonundan ve 1.000 TL bonus fırsatından yararlanmak isteyenler, Garanti Bankası'nın resmi internet sitesine başvuruda bulunabilecekler. Ayrıca, resmi işlem kanalları üzerinden de promosyon başvurusu yapmak mümkün olacak. Emekli maaş zammıyla ilgili olarak, önümüzdeki haftalarda enflasyon oranına ek olarak refah payı artışıyla ilgili kamuoyuna bilgilendirme yapılması beklenmektedir.