Aile Destek Programı kapsamında sosyal yardım alan vatandaşlar, Temmuz ayı ödemeleriyle ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmasının ardından, destek ödemelerindeki artışlar ve ödeme tarihleri merak konusu haline geldi. Vatandaşlar, ne kadar zam yapıldığı ve ödemelerin hangi tarihte hesaplara yatacağı konularında bilgi sahibi olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklamalarını bekliyor.

CUMHURBAŞKANI TALİMATI İLE AİLE DESTEK PAKETİ UZADI

Henüz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Temmuz ayı ödemeleriyle ilgili resmi bir açıklama yapmamış durumda. Ancak kamuoyu, destek ödemelerinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda net bir bilgiye sahip olmak için bakanlık tarafından yapılacak duyuruları beklemektedir.

Öte yandan, Aile Destek Programı'nın Temmuz ayında sona ereceği düşünülüyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, dar gelirli vatandaşlara yönelik destek ödemelerinin yıl sonuna kadar devam edeceğini duyurmuştu. Bu müjde, destek ödemelerine güvence sağlayarak vatandaşları sevindirdi.

Aile Destek Programı kapsamında yer alan çocuk desteği de her ay düzenli olarak ödenmektedir. Temmuz ayı ödeme tarihi henüz belli değildir, ancak çocuk desteğinin Aile Destek Paketi ödemesiyle aynı gün gerçekleştirilmesi beklenmektedir.

ÇOCUKLU AİLELERE DESTEK ÖDEMESİ

Çocuk desteği tutarları, hane içindeki çocuk sayısına göre değişmektedir. Temmuz ayı için çocuk desteği tutarları şu şekildedir: 1-2 çocuklu hanelere 350 TL, 3 çocuklu hanelere 450 TL, 4 çocuklu hanelere 550 TL ve 5 ve üzeri çocuklu hanelere 650 TL.

Öte yandan, Aile Destek Programı ödemelerine zam yapılıp yapılmayacağı konusu henüz netlik kazanmamıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, herhangi bir artış durumunda kamuoyunu bilgilendirecektir. Vatandaşlar, yapılan açıklamaları yakından takip ederek destek ödemeleriyle ilgili güncel bilgilere ulaşabileceklerdir.